Попит на пальне може зрости. Шмигаль розповів, чи можливий дефіцит бензину та ДП — Finance.ua

Попит на пальне може зрости. Шмигаль розповів, чи можливий дефіцит бензину та ДП Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Попит на пальне може зрости. Шмигаль розповів, чи можливий дефіцит бензину та ДП

У зв’язку з масовим імпортом бензинових та дизельних генераторів попит на автомобільне паливо може зрости, але його дефіцит не прогнозується.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів розуміємо, що попит на паливо може зрости. Але його дефіцит Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває у постійному діалозі з мережами пального та уважно стежить за балансом імпорту та споживання», — зазначив прем’єр-міністр.

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За його словами, імпорт бензину та дизелю в останні місяці становить близько 700 тисяч тонн щомісяця, що дозволяє забезпечити потреби споживачів.

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