Експерт спрогнозував ситуацію на ринку пального через нафтове ембарго проти рф — Finance.ua
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Експерт спрогнозував ситуацію на ринку пального через нафтове ембарго проти рф

Енергетика
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Експерт спрогнозував ситуацію на ринку пального через нафтове ембарго проти рф
Експерт спрогнозував ситуацію на ринку пального через нафтове ембарго проти рф
Внаслідок впровадження нафтового ембарго проти рф з 5 грудня на європейському ринку виникне зменшення обсягів пального. Оскільки українські трейдери не підписували довгострокових контрактів, то варто очікувати дефіциту палива в Україні і, як наслідок, збільшення його вартості.
Про це розповів експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев.
«Нестача може бути зумовлена внаслідок запровадження нафтового ембарго з 5 грудня. Це призведе до зменшення обсягів палива, яке продаватиметься на вільному європейському ринку. А оскільки наші оператори не підписквали середньо- і довгострокових контрактів, то у них можуть виникнути проблеми із купівлею палива. Це спричинить певні проблеми. Якби в українських трейдерів були конракти безпосередньо з виробниками нафтопродуктів, то тоді ніяких проблем не виникло б. Усі виробники за будь-яких обставин забезпечують паливом саме контракти і виконують їх в 99% випадків. А от чи буде надлишок у виробників нафтопродуктів після виконання всіх контрактів, який наші і купували на електронних торгах — це питання», — зазначив Рябцев.
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Щодо того, чи вплине зростання споживання пального генераторами на його наявність на ринку, то експерт зазначає, що зараз це споживання компенсується зменшенням попиту з боку аграріїв, які вже закінчили польові роботи. Якщо блекаут і впливає на ринок пального в Україні, то в зв’язку з обмеженою пропускною здатністю західного кордону.
«Пункти пропуску на західному кордоні зараз можуть опинитися в скрутному становищі, тому що не всі обладнані генераторами і не всі мають безперебійний доступ до митної системи. Зараз ширяться повідомлення, що в низці пунктів пропуску через відсутність електрики утворюються черги на в’їзд і виїзд. Проте, якщо цю проблему буде вирішено, то я не думаю, що виникне додаткова проблема з логістикою. Навпаки, зараз кількість залучених бензовозів дуже велика, тому що сьогодні ринок нафтопродуктів в Україні надзвичайно прибутковий», — розповів Рябцев.
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Але що дійсно варто очікувати, зі слів експерта, — це підвищення ціни. Якщо виникне дефіцит пального на вільному ринку в Європі, а обсяги, необхідні українським операторам, не будуть перекриватися, то підніметься вартість. Проте, наскільки саме — складно прогнозувати, адже в разі виникнення ажіотажного попиту, цінової межі немає.

Довідка Finance.ua:

  • заплановане ЄС ембарго на російську нафту набуде чинності 5 грудня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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