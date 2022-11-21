Всі види пального подорожчали - середні ціни — Finance.ua

Всі види пального подорожчали - середні ціни Сьогодні 19:15 — Енергетика

У понеділок, 21 листопада, порівняно із п’ятницею, 18 листопада, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз, бензин марки «Євро-95» та дизельне паливо марки «Євро» підвищилися на 0,3-1,8% до 29,00-56,00 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 підвищилися на 1,6% із 50,83 гривні за літр до 51,66 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо підвищилися на 1,8% із 55,00 гривні за літр до 56,00 гривні за літр.

Середні ціни на газ підвищилися на 0,3% із 28,90 гривні за літр до 29,00 гривні за літр.

Як повідомляли Українськi Новини, у п’ятницю, 18 листопада, порівняно із четвергом, 17 листопада, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 28,90 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 50,83 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 55,00 гривні за літр.

Ціни на заправках 21 листопада, гривні/літр:

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