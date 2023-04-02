Американський венчурний інвестор закликав користувачів вкладати кошти мінімум у дві криптовалюти — Finance.ua

Американський венчурний інвестор закликав користувачів вкладати кошти мінімум у дві криптовалюти
Американський венчурний інвестор Тім Дрейпер закликав користувачів готуватися до подальшого краху банків, якщо уряд США продовжить друкувати гроші та підвищувати відсоткові ставки.
Експерт порадив інвесторам вкладати кошти мінімум у дві криптовалюти: Bitcoin та будь-який цифровий актив, інвестувати у який користувачі вважають за потрібне.
За словами Дрейпера, необхідність диверсифікації активів необхідна через невизначеність, яка склалась після краху Silicon Valley Bank. Інвестор заявив, що Bitcoin — це хедж проти «банківських перегонів» та надмірного втручання з боку держави.
Дрейпер вважає, що бізнес більше не може покладатися на окремий банк чи урядові структури для управління своїми грошима.
На думку венчурного інвестора, різні банківські рахунки та вкладення у цифрові активи критично необхідні, оскільки вперше за довгий час уряди взяли контроль над банками і самі ризикують виявитися неплатоспроможними. Дрейпер наголосив, що великому бізнесу також необхідно мати як мінімум два рахунки у різних банках.
При цьому термін депозиту має бути коротким — не більше ніж пів року, а банки повинні мати різну юрисдикцію — один має бути місцевим, а другий міжнародним.
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Щодо флагмана ринку, Дрейпер переконаний, що менш ніж за 2 роки BTC виросте на понад 900%. У розмові з журналістами Observer Дрейпер наголосив, що наразі ВТС перебуває на початку параболічного зростання, яке призведе до позначки в $ 250 000.
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