У Bloomberg вважають BTC альтернативою традиційним фінансам — Finance.ua

У Bloomberg вважають BTC альтернативою традиційним фінансам Сьогодні 02:52 — Криптовалюта

У Bloomberg вважають BTC альтернативою традиційним фінансам

Старший аналітик Bloomberg з біржових товарів Майк Макглоун вважає, що серія крахів американських банків змінює ставлення інвесторів до Bitcoin.

В інтерв’ю Скотту Мелкеру він пояснив, що, ймовірно, дедалі більше людей почнуть звертатися до BTC як альтернативи традиційній грошовій системі.

За прогнозом Макглоуна, середньостатистичний інвестор прагнутиме купувати Bitcoin на падінні, оскільки «на крипторинку через кризу стався фундаментальний зсув парадигми».

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На думку експерта, Bitcoin, облігації та золото стануть більш затребуваними активами, оскільки інфляція і ймовірна рецесія обмежать ліквідність. Макглоун заявив, що часи, коли ринки залежали від акцій американських компаній, минули.

На початку січня Макглоун заявив, що перед відновленням ралі Bitcoin його ціна може досягти позначок $12 000-$10 000. На думку аналітика, на курс мало вплинути уповільнення темпів зростання світової економіки.

cryptomisto За матеріалами:

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