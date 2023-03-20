Goldman Sachs назвав Bitcoin активом року — Finance.ua

Goldman Sachs назвав Bitcoin активом року Сьогодні 20:36 — Криптовалюта

Goldman Sachs назвав Bitcoin активом року

Bitcoin у 2023 році випередив усі традиційні інвестиційні активи за прибутковістю. Такого висновку дійшли аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs.

В абсолютних цифрах Bitcoin від початку року подорожчав на 51%. Курс BTC перевищив $28 000, і банківські аналітики очікують на подальше зростання. Bitcoin випередив акції таких компаній:

засновників інформаційних технологій (+15%),

постачальників послуг зв’язку (+15%),

споживчих товарів (+11%),

індекс Russell 1000 Growth (+10%),

золото (+4%),

індекс S&P 500 (+4%).

І за коефіцієнтом Шарпа (який визначає прибутковість із поправкою на ризик) Bitcoin також опинився у лідерах. Показник становив 1,9. Для порівняння: у компаній з ІТ коефіцієнт дорівнює 1,5, у біржового індексу Nasdaq він досяг 1,4, а у підприємств охорони здоров’я коефіцієнт Шарпа пішов у мінус (-1,1).

Аналітики Goldman Sachs вважають, що Bitcoin зростає на очікуванні пом’якшення монетарної політики з боку Федеральної резервної системи США. Крім того, банківська криза в США змусила багатьох інвесторів шукати надійніші способи вкладень.

Дохідніше, ніж золото

У MarketWatch також відзначили поточний ривок Bitcoin. Зокрема те, що Bitcoin у 2023 році за сукупною прибутковістю перевершив технологічні індекси NASDAQ Composite, S&P 500, Dow Jones та золото.

Згідно з дослідженням, з початку 2023 року індекс NASDAQ Composite додав 12,41%, S&P 500 — 5,86%, а Dow Jones — 0,12%. Водночас прибутковість золота з 1 січня становила лише 1,17%. Попри те, що курс BTC у лютому був на найнижчому рівні з початку року, він все одно перевершив за прибутковістю усі провідні біржові індекси.

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