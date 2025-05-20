Американські акції впали через зниження Moodyʼs кредитного рейтингу США — Finance.ua

Американські акції впали через зниження Moodyʼs кредитного рейтингу США Сьогодні 11:14 — Фондовий ринок

Американські акції впали через зниження Moodyʼs кредитного рейтингу США

Індекс S&P 500 упав на 1%, а технологічний індекс Nasdaq 100 упав на 1,3% після зниження рейтинговим агентством Moodyʼs кредитного рейтингу США. Прибутковість 30-річних казначейських облігацій перевищила 5%, піднявшись до найвищого рівня з листопада 2023 року.

Про це пише Bloomberg.

Напередодні понеділка індекс S&P 500 зростав протягом пʼяти послідовних торгових сесій, підскочивши майже на 20% із 8 квітня.

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Moodyʼs оголосило, що позбавляє США найвищого кредитного рейтингу, знизивши його з «Aaa» до «Aa1». Агентство звинуватило урядовців США у дефіциті бюджету, що зростає, який, за його словами, не демонструє жодних ознак скорочення.

Агентство Moodyʼs приєдналося до Fitch Ratings та S&P Global Ratings, ставши останньою з трьох основних рейтингових компаній, що знизили рейтинг найбільшої економіки світу.

Зниження рейтингу посилює зростання ризиків, з якими стикається ринок США після того, як акції повернулися з падіння, викликаного митами.

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Стратеги Волл-стріт, які значною мірою не змогли передбачити найрізкіший розпродаж з часів COVID-19 на початку цього року, коли президент Дональд Трамп розпочав торговельну війну, здебільшого проігнорували зниження рейтингу.

Попри зниження рейтингу, деякі стратеги розглядають це як можливість купувати американські акції, що падають, посилаючись на торгове перемирʼя з Китаєм і очікування подальшого зростання.

Нагадаємо, агентство Moodyʼs знизило кредитний рейтинг США з найвищого рівня «Aaa» до «Aa1», змінивши прогноз із негативного на стабільний. Це може дестабілізувати фінансові ринки та призвести до підвищення процентних ставок, що посилить фінансовий тиск на американців, які вже стикаються з митами та інфляцією.

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