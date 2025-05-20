Американські акції впали через зниження Moodyʼs кредитного рейтингу США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Американські акції впали через зниження Moodyʼs кредитного рейтингу США

Фондовий ринок
64
Американські акції впали через зниження Moodyʼs кредитного рейтингу США
Американські акції впали через зниження Moodyʼs кредитного рейтингу США
Індекс S&P 500 упав на 1%, а технологічний індекс Nasdaq 100 упав на 1,3% після зниження рейтинговим агентством Moodyʼs кредитного рейтингу США. Прибутковість 30-річних казначейських облігацій перевищила 5%, піднявшись до найвищого рівня з листопада 2023 року.
Про це пише Bloomberg.
Напередодні понеділка індекс S&P 500 зростав протягом пʼяти послідовних торгових сесій, підскочивши майже на 20% із 8 квітня.
Читайте також
Moodyʼs оголосило, що позбавляє США найвищого кредитного рейтингу, знизивши його з «Aaa» до «Aa1». Агентство звинуватило урядовців США у дефіциті бюджету, що зростає, який, за його словами, не демонструє жодних ознак скорочення.
Агентство Moodyʼs приєдналося до Fitch Ratings та S&P Global Ratings, ставши останньою з трьох основних рейтингових компаній, що знизили рейтинг найбільшої економіки світу.
Зниження рейтингу посилює зростання ризиків, з якими стикається ринок США після того, як акції повернулися з падіння, викликаного митами.
Читайте також
Стратеги Волл-стріт, які значною мірою не змогли передбачити найрізкіший розпродаж з часів COVID-19 на початку цього року, коли президент Дональд Трамп розпочав торговельну війну, здебільшого проігнорували зниження рейтингу.
Попри зниження рейтингу, деякі стратеги розглядають це як можливість купувати американські акції, що падають, посилаючись на торгове перемирʼя з Китаєм і очікування подальшого зростання.
Нагадаємо, агентство Moodyʼs знизило кредитний рейтинг США з найвищого рівня «Aaa» до «Aa1», змінивши прогноз із негативного на стабільний. Це може дестабілізувати фінансові ринки та призвести до підвищення процентних ставок, що посилить фінансовий тиск на американців, які вже стикаються з митами та інфляцією.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems