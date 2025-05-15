Вже за 10 років біткоїн замінить долар США — мільярдер Тім Дрейпер — Finance.ua
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Вже за 10 років біткоїн замінить долар США — мільярдер Тім Дрейпер

Криптовалюта
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Вже за 10 років біткоїн замінить долар США — мільярдер Тім Дрейпер
Вже за 10 років біткоїн замінить долар США — мільярдер Тім Дрейпер
Відомий венчурний інвестор і мільярдер Тім Дрейпер вважає, що протягом 10 років біткоїн замінить долара США і стане стандартною валютою.
Про це пише CoinDesk.
Він також повторив свій прогноз: біткоїн зросте до $250 тис. до кінця 2025 року.
«10 років, щось таке. Можливо, трохи менше», — сказав Дрейпер.
За словами Дрейпера, це спричинить масове вилучення коштів із фіатних банків і глобальний перехід на біткоїн-стандарт, оскільки довіра до урядів зменшується, а децентралізовані технології замінюють традиційну банківську систему. Це було особливо очевидно, коли у 2023 році збанкрутував Silicon Valley Bank.
Закриття Silicon Valley Bank супроводжувалося закриттям Signature Bank та ліквідацією Silvergate Bank. Усі три фінансові установи мали зв’язки з індустрією цифрових активів і постраждали від краху криптобіржі FTX.
Дрейпер також вважає, що стейблкоїни — це місток до біткойна, який залучить людей до використання цифрових валют.
«Стейблкоїни схильні до інфляції. Вони будуть розкручуватися, якщо уряд друкуватиме забагато грошей. З часом вони коштуватимуть все менше і менше, тоді як біткойн до цього не схильний», — сказав Дрейпер.
Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміє бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн
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За матеріалами:
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