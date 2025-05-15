Вже за 10 років біткоїн замінить долар США — мільярдер Тім Дрейпер Сьогодні 07:02 — Криптовалюта

Вже за 10 років біткоїн замінить долар США — мільярдер Тім Дрейпер

Відомий венчурний інвестор і мільярдер Тім Дрейпер вважає, що протягом 10 років біткоїн замінить долара США і стане стандартною валютою.

Про це пише CoinDesk

Він також повторив свій прогноз: біткоїн зросте до $250 тис. до кінця 2025 року.

«10 років, щось таке. Можливо, трохи менше», — сказав Дрейпер.

За словами Дрейпера, це спричинить масове вилучення коштів із фіатних банків і глобальний перехід на біткоїн-стандарт, оскільки довіра до урядів зменшується, а децентралізовані технології замінюють традиційну банківську систему. Це було особливо очевидно, коли у 2023 році збанкрутував Silicon Valley Bank.

Закриття Silicon Valley Bank супроводжувалося закриттям Signature Bank та ліквідацією Silvergate Bank. Усі три фінансові установи мали зв’язки з індустрією цифрових активів і постраждали від краху криптобіржі FTX.

Дрейпер також вважає, що стейблкоїни — це місток до біткойна, який залучить людей до використання цифрових валют.

«Стейблкоїни схильні до інфляції. Вони будуть розкручуватися, якщо уряд друкуватиме забагато грошей. З часом вони коштуватимуть все менше і менше, тоді як біткойн до цього не схильний», — сказав Дрейпер.

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