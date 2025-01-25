Американська компанія створила електромобіль, який працює на сонячній енергії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Американська компанія створила електромобіль, який працює на сонячній енергії

Технології&Авто
13
Американська компанія створила електромобіль, який працює на сонячній енергії
Американська компанія створила електромобіль, який працює на сонячній енергії
Американська компанія Aptera представила революційний електромобіль, здатний проїхати до 65 кілометрів на день, використовуючи тільки енергію сонця.
Цей інноваційний автомобіль, що отримав назву Aptera Launch Edition, оснащений сонячними панелями, які покривають практично всю його поверхню.

Особливості автомобіля

Завдяки аеродинамічному дизайну і високоефективним сонячним батареям, Aptera може похвалитися рекордною енергоефективністю серед електромобілів.
Читайте також
Крім сонячної енергії, автомобіль має традиційну батарею, яка забезпечує запас ходу до 640 кілометрів на одній зарядці.
Таким чином, Aptera поєднує в собі переваги електромобіля і сонячної панелі, пропонуючи практично необмежений запас ходу.
Aptera Launch Edition має потенціал стати проривом у галузі електромобільності.
Цей автомобіль не тільки знижує залежність від традиційних джерел енергії, а й відкриває нові можливості для розвитку автономного транспорту.
Читайте також
Однак, незважаючи на вражаючі характеристики, у Aptera є і свої обмеження.
Вартість автомобіля поки що не розголошується, але, найімовірніше, він коштуватиме дорожче за традиційні електромобілі.
Крім того, ефективність сонячних панелей залежить від погодних умов і пори року.
Читайте також
Поява цього електрокара є важливим кроком у розвитку екологічно чистого транспорту.
Цей автомобіль демонструє, що сонячна енергія може стати надійним джерелом живлення для електромобілів і відкрити нові горизонти в галузі сталої мобільності.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.