Американська компанія створила електромобіль, який працює на сонячній енергії — Finance.ua

Американська компанія створила електромобіль, який працює на сонячній енергії Сьогодні 03:09 — Технології&Авто

Американська компанія створила електромобіль, який працює на сонячній енергії

Американська компанія Aptera представила революційний електромобіль, здатний проїхати до 65 кілометрів на день, використовуючи тільки енергію сонця.

Цей інноваційний автомобіль, що отримав назву Aptera Launch Edition, оснащений сонячними панелями, які покривають практично всю його поверхню.

Особливості автомобіля

Завдяки аеродинамічному дизайну і високоефективним сонячним батареям, Aptera може похвалитися рекордною енергоефективністю серед електромобілів.

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Крім сонячної енергії, автомобіль має традиційну батарею, яка забезпечує запас ходу до 640 кілометрів на одній зарядці.

Таким чином, Aptera поєднує в собі переваги електромобіля і сонячної панелі, пропонуючи практично необмежений запас ходу.

Aptera Launch Edition має потенціал стати проривом у галузі електромобільності.

Цей автомобіль не тільки знижує залежність від традиційних джерел енергії, а й відкриває нові можливості для розвитку автономного транспорту.

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Однак, незважаючи на вражаючі характеристики, у Aptera є і свої обмеження.

Вартість автомобіля поки що не розголошується, але, найімовірніше, він коштуватиме дорожче за традиційні електромобілі.

Крім того, ефективність сонячних панелей залежить від погодних умов і пори року.

Поява цього електрокара є важливим кроком у розвитку екологічно чистого транспорту.

Цей автомобіль демонструє, що сонячна енергія може стати надійним джерелом живлення для електромобілів і відкрити нові горизонти в галузі сталої мобільності.

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