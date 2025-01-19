Скільки коштує зарядити електромобіль у січні 2025 — Finance.ua

Скільки коштує зарядити електромобіль у січні 2025 Сьогодні 07:31 — Особисті фінанси

Скільки коштує зарядити електромобіль у січні 2025

Потенційні покупці електромобілів звертають увагу на два ключові аспекти: комфорт у вигляді відсутності шумів і вібрацій, екологічні переваги електрокарів, а також економію на пальному. Інститут дослідження авторинку (ІДА) у своєму новому дослідженні розкрив , наскільки значущим є останній фактор.

Згідно з дослідженням ІДА, навіть за умови зарядки електромобіля виключно на електрозарядних станціях, економія все одно зберігається. За середнього споживання 20 кВт-год на 100 км, витрати на таку дистанцію становитимуть 360 гривень.

Найекономніший варіант компактного легкового автомобіля з газобалонним обладнанням, споживаючи 12 л пропан-бутанової суміші на 100 км, витратить 440 гривень на ту ж відстань. Проте це досить оптимістична оцінка, і в реальності витрати можуть бути ще вищими.

Експерти ІДА проаналізували дані з мобільних додатків провідних операторів мережевих АЗС в Україні, визначивши найбільш поширені цінові показники. Середня вартість кіловат-години через AC порт становить 14 грн, а через DC порт — 17 грн. Зазначається, що це не є рейтингом операторів, а лише орієнтовна інформація для потенційних покупців електромобілів.

ІДА також відзначає, що у порівнянні з попереднім місяцем, ціна за кіловат-годину трохи зросла — від 50 копійок до 2 грн. Водночас деякі оператори, навпаки, скинули ціни на повільне заряджання на 2 грн.

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