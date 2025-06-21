Amazon витратить $13 млрд на центри обробки даних в Австралії — Finance.ua
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Amazon витратить $13 млрд на центри обробки даних в Австралії

Фондовий ринок
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Amazon витратить $13 млрд на центри обробки даних в Австралії
Amazon витратить $13 млрд на центри обробки даних в Австралії
Американська компанія Amazon протягом 2025−2029 років планує інвестувати 20 мільярдів австралійських доларів (13 мільярдів доларів США) у розвиток своїх центрів обробки даних в Австралії.
Про це пише Bloomberg.

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В Amazon заявили, що ця інвестиція допоможе задовольнити зростаючий попит в Австралії на хмарні обчислення та штучний інтелект, прискорюючи їхнє впровадження та розвиток.
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За словами прем’єр-міністра Австралії Ентоні Албенізі, інвестиції у дата-центри в Сіднеї та Мельбурні є найбільшими в історії країни з боку світової технологічної компанії.
Своєю чергою міністр промисловості та інновацій Тім Айрс назвав цю інвестицію «дуже значущою» для цифрової інфраструктури країни.
«Австралії вигідно скористатися цією можливістю. Ми маємо бути не лише споживачами, а й творцями технологій», — додав Айрс.
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Окрім цього, як повідомляє Bloomberg, Amazon інвестує у три нові сонячні електростанції в австралійських штатах Вікторія та Квінсленд, щоб підтримати розширення своєї інфраструктури.
За матеріалами:
Espreso.tv
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