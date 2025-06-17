Amazon відклала другий запуск інтернет-супутників Kuiper через проблему з ракетою — Finance.ua

Amazon відклала другий запуск інтернет-супутників Kuiper через проблему з ракетою Сьогодні 23:36 — Технології&Авто

Amazon відклала другий запуск інтернет-супутників Kuiper через проблему з ракетою

Компанія United Launch Alliance (ULA) відклала другий запуск супутників інтернет-проєкту Kuiper від Amazon через технічну несправність у ракеті Atlas V.

Про це пише CNBC.

За пів години до старту ULA повідомила про скасування запуску через надто високу температуру продування у двигуні першого ступеня.

Як пояснив генеральний директор компанії Тоні Бруно, проблема пов’язана з азотним каналом очищення, який неможливо було полагодити в межах зворотного відліку. Нову дату запуску оголосять пізніше.

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Старт із мису Канаверал мав відбутися ще 13 червня, але його перенесли на 16 червня через погану погоду.

До речі, Amazon вже запустила перші 27 супутників Kuiper у квітні. Наступний запуск мав додати ще 27 пристроїв, довівши кількість апаратів на орбіті до 54.

Проєкт Kuiper — відповідь Amazon на Starlink від SpaceX. Мета проєкту забезпечити планету високошвидкісним інтернетом з орбіти.

Amazon планує створити мережу з понад 3000 супутників. Згідно з вимогами американського регулятора FCC, компанія повинна вивести на орбіту щонайменше половину (1618 супутників) до липня 2026 року.

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