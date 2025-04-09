Amazon представив оновлену ШІ-модель, яка може створювати двохвилинні відео — Finance.ua

Amazon представив оновлену ШІ-модель, яка може створювати двохвилинні відео 09.04.2025, 02:17 — Технології&Авто

Amazon представив оновлену ШІ-модель, яка може створювати двохвилинні відео

Amazon удосконалив свою ШІ-модель для відео Nova Reel, тепер вона здатна створювати ролики тривалістю до двох хвилин. Оновлена версія Nova Reel 1.1 генерує відео з кількох кадрів, забезпечуючи при цьому єдиний візуальний стиль.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Пояснюється, що користувачі можуть надати підказку довжиною до 4000 символів, щоб створити відео тривалістю до двох хвилин, що складається з шестисекундних кадрів.

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Оновлена модель також отримала новий режим під назвою «Ручний багатокадровий» (Multishot Manual). У цьому режимі модель може використовувати зображення разом із підказкою, щоб забезпечити кращу відповідність запиту композиції відеокадру. За наявності зображення з роздільною здатністю 1280×720 пікселів і підказки з максимальною кількістю символів 512 модель може генерувати відео, що містять до 20 кадрів.

Nova Reel доступна лише через платформи та служби AWS, включаючи Bedrock, набір розробників AI від Amazon, і клієнти повинні запитувати доступ. Як і у випадку з більшістю генеративних систем штучного інтелекту, існують питання щодо того, чи було розроблено Reel з використанням етично обґрунтованих методів.

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Моделі, що генерують відео, навчаються на величезній кількості зразків відео, необхідних для «вивчення» закономірностей для створення нових кліпів. Деякі компанії навчають моделі на відео, захищених авторським правом, без отримання на це дозволу від власників або авторів. У результаті ці моделі можуть «видати» захищені авторським правом кадри, наражаючи користувачів моделей на небезпеку судового позову у зв’язку з порушенням прав на інтелектуальну власність.

Попередня версія Nova Reel була анонсована в грудні 2024 року, ставши першою спробою компанії вийти на ринок моделей для створення відео за допомогою генеративного ШІ.

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