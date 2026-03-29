Amazon планує повернутися на ринок смартфонів — ЗМІ Сьогодні 00:08 — Фондовий ринок

Amazon

Американська компанія Amazon працює над розробкою нового смартфона після невдачі з першим пристроєм, представленим ще у 2014 році.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Читайте також Співробітники Amazon кажуть, що ШІ лише збільшує навантаження

У 2014 році Amazon представила свій перший смартфон, розраховуючи конкурувати з такими компаніями, як Apple та Samsung.

Втім, Fire Phone, розробкою якого безпосередньо керував засновник компанії Джефф Безос, зняли з виробництва трохи більш ніж через рік, що стало одним із найгучніших провалів Amazon.

Тепер компанія знову працює над смартфоном.

За словами чотирьох обізнаних осіб, проєкт із внутрішньою назвою «Трансформер» розробляють у підрозділі пристроїв і сервісів.

Читайте також Amazon обігнав Walmart і став найбільшою компанією світу за доходом

Джерела зазначають, що новий смартфон розглядають як персоналізований мобільний пристрій, який синхронізуватиметься з голосовим помічником Alexa та допомагатиме користувачам у повсякденних справах.

Водночас термін реалізації проєкту наразі невідомий.

Співрозмовники також не виключають, що його можуть скасувати у разі зміни стратегії або з фінансових причин.

Речник Amazon відмовився від коментарів.

Укрінформ

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.