Amazon планує повернутися на ринок смартфонів — ЗМІ
Американська компанія Amazon працює над розробкою нового смартфона після невдачі з першим пристроєм, представленим ще у 2014 році.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.
У 2014 році Amazon представила свій перший смартфон, розраховуючи конкурувати з такими компаніями, як Apple та Samsung.
Втім, Fire Phone, розробкою якого безпосередньо керував засновник компанії Джефф Безос, зняли з виробництва трохи більш ніж через рік, що стало одним із найгучніших провалів Amazon.
Тепер компанія знову працює над смартфоном.
За словами чотирьох обізнаних осіб, проєкт із внутрішньою назвою «Трансформер» розробляють у підрозділі пристроїв і сервісів.
Джерела зазначають, що новий смартфон розглядають як персоналізований мобільний пристрій, який синхронізуватиметься з голосовим помічником Alexa та допомагатиме користувачам у повсякденних справах.
Водночас термін реалізації проєкту наразі невідомий.
Співрозмовники також не виключають, що його можуть скасувати у разі зміни стратегії або з фінансових причин.
Речник Amazon відмовився від коментарів.
