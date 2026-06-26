Аліменти без суду: як укласти договір і що зазначати Сьогодні 21:07 — Особисті фінанси

Мати з дитиною

Не в усіх випадках питання аліментів потрібно вирішувати через суд. Якщо батьки можуть домовитися між собою про утримання дитини, вони мають право укласти договір про сплату аліментів.

У ньому можна самостійно визначити розмір виплат, строки, порядок їх сплати та інші важливі умови. Такий договір допомагає уникнути судових спорів і заздалегідь визначити права та обов’язки обох сторін.

Із посиланням на Мін’юст розповідаємо, що важливо знати про такі договори та як їх укласти.

Як укласти договір про аліменти

Право укласти договір про сплату аліментів передбачене статтею 189 Сімейного кодексу України. Отримувачем аліментів є той із батьків, з ким проживає дитина.

Договір обов’язково оформлюється письмово та посвідчується нотаріусом. Його умови не можуть порушувати права дитини, визначені законодавством.

У договорі сторони можуть визначити:

розмір аліментів;

строки виплати;

порядок сплати;

умови цільового використання коштів.

Для укладення договору знадобляться:

паспорти або інші документи, що посвідчують особу;

реєстраційні номери облікової картки платника податків;

свідоцтво про народження дитини.

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Розмір і порядок сплати аліментів

Батьки самостійно визначають суму аліментів, але вона не може бути меншою за мінімальний гарантований державою розмір.

Відповідно до статті 182 Сімейного кодексу України мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Мінімальний рекомендований розмір дорівнює повному прожитковому мінімуму для дитини відповідного віку.

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За домовленістю сторін аліменти можуть виплачуватися:

у частці від доходу матері або батька;

у певній зазначеній грошовій сумі.

Якщо аліменти визначені у твердій сумі, вони щороку індексуються відповідно до закону, якщо сторони не домовилися про інше. Цю умову також можна прописати в договорі.

Батьки самі визначають, як часто сплачуватимуться аліменти. Це можуть бути щомісячні, щоквартальні або інші погоджені виплати. Також можливий варіант одноразової виплати.

Які ще умови можна включити до договору

Батьки можуть визначити, хто і в якому розмірі оплачуватиме:

навчання;

гуртки та спортивні секції;

лікування;

оздоровлення;

відпочинок.

Крім того, у договорі можна прописати порядок спілкування дитини з тим із батьків, який проживає окремо, а також за потреби — з іншими родичами.

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Строк дії договору сторони визначають самостійно. Він може діяти до досягнення дитиною повноліття або до іншої дати, про яку домовляться батьки.

За взаємною згодою договір можна змінити або розірвати. Для цього укладається нотаріально посвідчена додаткова угода. Якщо домовитися не вдалося, питання вирішується через суд.

Що буде, якщо договір не виконувати

Якщо платник прострочив сплату аліментів зі своєї вини, отримувач має право вимагати пеню. Вона становить 1% від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення, але не більше 100% загальної суми боргу. Таку умову також можна окремо передбачити в договорі.

Якщо один із батьків не виконує своїх зобов’язань, звертатися до суду не обов’язково. На підставі виконавчого напису нотаріуса аліменти можуть стягуватися примусово через державну виконавчу службу або приватного виконавця.

Для отримання виконавчого напису потрібно подати нотаріусу:

заяву;

оригінал нотаріально посвідченого договору;

документи, які підтверджують наявність заборгованості та прострочення.

Водночас закон визначає, що аліменти є власністю дитини. Той із батьків, хто отримує ці кошти, повинен використовувати їх виключно в інтересах дитини.

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