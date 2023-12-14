Албанія прискорить процес вступу до ЄС за допомогою ChatGPT — Finance.ua

Албанія прискорить процес вступу до ЄС за допомогою ChatGPT Сьогодні 03:35 — Технології&Авто

Албанія прискорить процес вступу до ЄС за допомогою ChatGPT

Уряд Албанії використовуватиме чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, щоб перекласти тисячі сторінок правових заходів і положень ЄС на албанську мову та інтегрувати їх в наявні юридичні структури.

Відповідну угоду було укладено з новою генеральною директоркою OpenAI Мірою Мураті, повідомляє Euractiv

Ідея полягає в тому, щоб використати штучний інтелект для пришвидшення більшої частини паперової роботи, що посприяє швидшому вступу країни до блоку.

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Модель, яку використовуватиме уряд Албанії, не лише перекладе документи албанською мовою, але й надасть детальний огляд того, які та де саме необхідно внести зміни в місцевому законодавстві, щоб узгодити його з правилами ЄС. Вона також забезпечить аналіз впливу всіх заходів і змін, які зазвичай вимагають багато фахівців і часу.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що цей крок позбавить від «армії перекладачів і батальйону юристів, які коштуватимуть мільйони євро» та прискорить процес.

Він пояснив, що запропонував Мураті таку угоду у телефонній розмові.

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У серпні уряд Албанії оголосив, що почне використовувати ChatGPT для створення послуг, які доповнюватимуть державне управління через платформу електронних державних послуг. Система використовує віртуального оператора, який через ChatGPT надає відповіді у ​​реальному часі. Очікується, що він буде запущений на початку 2024 року.

Албанський прем'єр також зазначив, що штучний інтелект замінить велику частину служб у місцевому та національному уряді, зокрема у сфері державних закупівель, що допоможе подолати корупцію.

Албанія стане першою країною, яка використає штучний інтелект для допомоги в процесі вступу до ЄС, і в разі успіху вона матиме значний вплив на цей процес для інших країн-кандидатів.

Довідка Finance.ua:

Албанія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році, а з 2014 року є країною-кандидатом на вступ до ЄС;

переговори про вступ було розблоковано після багатьох років затримок, головним чином через те, що їх прогрес був пов’язаний із прогресом Північної Македонії влітку 2022 року.

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