ChatGPT відповідає краще і більше, якщо пообіцяти чайові — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ChatGPT відповідає краще і більше, якщо пообіцяти чайові

Технології&Авто
90
ChatGPT відповідає краще і більше, якщо пообіцяти чайові
ChatGPT відповідає краще і більше, якщо пообіцяти чайові
Програмістка Тея Фогель, «поспілкувавшись» із ChatGPT, з’ясувала, що на якість роботи ШІ можна вплинути, якщо запропонувати невелику винагороду. Про це вона повідомила у соцмережі X (Twitter).
Спочатку Тея вирішила пожартувати, створивши зображення, схоже на скриншот, де в інтерфейсі ChatGPT нібито з’явилася функція «Tip» — чайові, — у розмірі 5, 7, 10 доларів США, а також кнопка «Other», натиснувши на яку можна запропонувати будь-яку іншу суму.

Читайте також: Як заробити за допомогою штучного інтелекту

Насправді функції чайових у чат-боті наразі немає, але користувачам соцмережі дуже сподобалася ця ідея, і Тея Фогель вирішила запропонувати великій мовній моделі від OpenAI винагороду за відповідь у реальній бесіді.
ChatGPT відповідає краще і більше, якщо пообіцяти чайові
Під час експерименту, якщо нейронній мережі ChatGPT обіцяли «гонорар», то вона давала більш розгорнуті відповіді. І що вищою ставала запропонована сума, то кращими були відповіді. Якщо ШІ пропонували 20 доларів, то відповідь становила 3223 знаки, якщо не пропонували нічого, то відповідь мала об'єм у 3024 символи, якщо згадували, що чайових не буде, відповідь складалася з 2949 символів. Коли нейромережі пообіцяли заплатити 200 доларів, вона видала відповідь у 3360 символів, що на 11% більше базової відповіді.
Читайте також
У підсумку, Тея Фогель «винна» ChatGPT близько 3000 доларів США.
Однак стимулювати ШІ давати розширені відповіді можна й в інший спосіб. Досить зробити ремарку на кшталт «це важливо для моєї кар'єри», «мені це вкрай необхідно для…», і тоді відповіді будуть об'ємнішими на 10,9%, порівняно зі «стандартними». Цікаво, що ChatGPT не сприймає як стимул непомірно високі суми, на кшталт мільйона доларів.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.