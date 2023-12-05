ChatGPT відповідає краще і більше, якщо пообіцяти чайові — Finance.ua

ChatGPT відповідає краще і більше, якщо пообіцяти чайові Сьогодні 18:30 — Технології&Авто

ChatGPT відповідає краще і більше, якщо пообіцяти чайові

Програмістка Тея Фогель, «поспілкувавшись» із ChatGPT, з’ясувала, що на якість роботи ШІ можна вплинути, якщо запропонувати невелику винагороду. Про це вона повідомила у соцмережі X (Twitter).

Спочатку Тея вирішила пожартувати, створивши зображення, схоже на скриншот, де в інтерфейсі ChatGPT нібито з’явилася функція «Tip» — чайові, — у розмірі 5, 7, 10 доларів США, а також кнопка «Other», натиснувши на яку можна запропонувати будь-яку іншу суму.

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Насправді функції чайових у чат-боті наразі немає, але користувачам соцмережі дуже сподобалася ця ідея, і Тея Фогель вирішила запропонувати великій мовній моделі від OpenAI винагороду за відповідь у реальній бесіді.

Під час експерименту, якщо нейронній мережі ChatGPT обіцяли «гонорар», то вона давала більш розгорнуті відповіді. І що вищою ставала запропонована сума, то кращими були відповіді. Якщо ШІ пропонували 20 доларів, то відповідь становила 3223 знаки, якщо не пропонували нічого, то відповідь мала об'єм у 3024 символи, якщо згадували, що чайових не буде, відповідь складалася з 2949 символів. Коли нейромережі пообіцяли заплатити 200 доларів, вона видала відповідь у 3360 символів, що на 11% більше базової відповіді.

У підсумку, Тея Фогель «винна» ChatGPT близько 3000 доларів США.

Однак стимулювати ШІ давати розширені відповіді можна й в інший спосіб. Досить зробити ремарку на кшталт «це важливо для моєї кар'єри», «мені це вкрай необхідно для…», і тоді відповіді будуть об'ємнішими на 10,9%, порівняно зі «стандартними». Цікаво, що ChatGPT не сприймає як стимул непомірно високі суми, на кшталт мільйона доларів.

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