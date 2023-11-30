Amazon представив чат-бот на основі ШІ - Q: що він вміє — Finance.ua
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Amazon представив чат-бот на основі ШІ - Q: що він вміє

Технології&Авто
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Amazon представив чат-бот на основі ШІ - Q: що він вміє
Amazon представив чат-бот на основі ШІ - Q: що він вміє
Компанія Amazon представила чат-бот на основі штучного інтелекту — Q.
Про це пише TechCrunch.
Наразі розробка доступна у попередній версії. У цей період його функції можна використовувати безкоштовно, пізніше він коштуватиме $20 або $25 за людину на рік залежно від тарифу.
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Q призначений для вирішення бізнес-завдань: його можна під'єднати до корпоративних застосунків типу Gmail, Slack, Google Диск, Microsoft 365 і Atlassian (Jira, Trello, Confluence) або внутрішніх баз компанії. Із застосунків чат-бот збирає дані, щоб «вникнути в бізнес».
У базовому тарифі за $20 чат-бот вміє узагальнювати, шукати і створювати контент — може написати чернетку листа, зробити вижимку або придумати план для наради. Він вміє виконувати дії від імені користувача за допомогою плагінів, що налаштовуються: наприклад, можна попросити його узагальнити дані, а потім на основі цієї інформації створити завдання в Jira.
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Перед виконанням завдання Q уточнюватиме — чи правильно він усе зробив. Також йому можна буде ставити запитання, пов’язані з роботою — наприклад, про внутрішні рекомендації. Q знайде їх у базі та вкаже джерело, звідки взяв інформацію.
У тарифі за $25 можна ставити питання щодо роботи з Amazon Web Services (AWS) і дізнатися про рекомендації та можливості хмарного сервісу.
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Також чат-бот зможе виправляти й оптимізувати код: для цього його потрібно підключити до середовища розробки. Він проаналізує вже написаний код і зможе знайти в ньому помилки, перетворити його, написати новий або розповісти, який код і в якому сервісі використовує компанія. Ця функція стане в пригоді розробникам, які тільки починають працювати та ще не знають усіх тонкощів. Крім того, чат-бот може знаходити неполадки в мережевому підключенні та пропонувати виправлення.
Доступ до чат-бота можна отримати через застосунок, або в сервісі, куди його вбудували. Amazon збирається вбудувати його в сервіс бізнес-аналітики QuickSight і програми для працівників власних кол-центрів.
За матеріалами:
dev.ua
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