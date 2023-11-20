Amazon представила робота Astro для бізнесу — він «працюватиме» охоронцем
Amazon представила нову версію робота Astro, яка націлена на бізнес та коштує $2350. У такий спосіб компанія прагне дати нове життя продукту, який повільно набирає популярності серед споживачів.
Про це пише Bloomberg.
Нова модель орієнтована на роботу в якості пересувного охоронця. Вона коштує на $750 дорожче порівняно зі споживчою версією, яку запустили два роки тому.
Колісний пристрій має плаский екран, камеру та може реагувати на голосові команди Alexa. Але з моменту випуску робот був скоріше нішевим продуктом, про який багато споживачів навіть не знали.
З новою версією робот може мати чіткіше застосування — він допомагатиме компаніям стежити за своїми приміщеннями. Пристрій здатен патрулювати 5000 квадратних футів (465 квадратних метрів) території порівняно з 3500 квадратних футів у споживчій версії.
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