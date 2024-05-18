З’явились фото недорогого електричного кросовера від General Motors — Finance.ua

З’явились фото недорогого електричного кросовера від General Motors
Оприлюднено перші фото Baojun Yunhai. Доступний компактний електрокросовер дебютує у третьому кварталі нинішнього року.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Baojun Yunhai розробляють за участі фахівців General Motors, адже американський концерн є співвласником цього бренду разом із китайським SAIC.
Електромобіль Baojun Yunhai — обтічний компактний кросовер із вираженим «носом». У нього плавні форми кузова і стрілоподібні фари. На вибір пропонуватимуть колеса діаметром 17 і 18 дюймів.
Розміри Baojun Yunhai:
- довжина — 4 541 мм;
- ширина — 1 880 мм;
- висота — 1 608 мм;
- колісна — 2 750 мм.
Характеристики Baojun Yunhai поки тримають у секреті. Відомо, що кросовер запропонують у чисто електричній версії, а також у варіанті з 1,5-літровим бензиновим мотор-генератором на 106 сил.
Максимальна швидкість у обох модифікаціях складе 170 км/год. Відомо, що авто отримає літій-залізо-фосфатну батарею.
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