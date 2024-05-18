Jaguar не випускатиме найпопулярнішу модель: представлено прощальні версії (фото) — Finance.ua
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Jaguar не випускатиме найпопулярнішу модель: представлено прощальні версії (фото)

Технології&Авто
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Jaguar не випускатиме найпопулярнішу модель: представлено прощальні версії (фото)
Jaguar не випускатиме найпопулярнішу модель: представлено прощальні версії (фото), Фото: Jaguar
Кросовер Jaguar F-Pace невдовзі знімуть із виробництва. Останні автомобілі зійдуть із конвеєра до кінця нинішнього року.
Про це повідомляє сайт Carscoops.
Jaguar F-Pace — найпопулярніша модель у сучасній лінійці марки. Із 2015 року випущено вже понад 328 000 цих недешевих кросоверів, тому низький попит не є причиною відмови від авто.
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Справа в тім, що Jaguar повністю відмовляється від двигунів внутрішнього згоряння та переходить на випуск електрокарів. Відповідно, всі бензинові та дизельні моделі марки знімуть із виробництва.
На прощання випустять дві лімітовані версії Jaguar F-Pace. 90th Anniversary Edition присвячена 90-річчю моделі, яке святкуватимуть у 2025 році.
У неї особливі колісні диски та внутрішнє оздоблення шкірою та алюмінієм, а також встановлені спортивні крісла і панорамний дах. Можна обрати бензинові, дизельні чи гібридні варіанти потужністю до 404 сил.
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Новий Jaguar F-Pace SVR 575 Edition комплектують виключно топовим 5,0-літровим V8 з компресором, причому його потужність зросла до 575 к. с. Розгін до 100 км/год займає 4 с, а максимальна швидкість складає 283 км/год.
Такий кросовер Jaguar оснащений 22-дюймовими дисками та спортивними кріслами з електроприводом і вентиляцією. Салон оздоблено шкірою та замшею.
За матеріалами:
Фокус
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