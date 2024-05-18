Jaguar не випускатиме найпопулярнішу модель: представлено прощальні версії (фото) — Finance.ua

Jaguar не випускатиме найпопулярнішу модель: представлено прощальні версії (фото) Сьогодні 04:23 — Технології&Авто

Jaguar не випускатиме найпопулярнішу модель: представлено прощальні версії (фото), Фото: Jaguar

Кросовер Jaguar F-Pace невдовзі знімуть із виробництва. Останні автомобілі зійдуть із конвеєра до кінця нинішнього року.



Про це повідомляє сайт Carscoops.

Jaguar F-Pace — найпопулярніша модель у сучасній лінійці марки. Із 2015 року випущено вже понад 328 000 цих недешевих кросоверів, тому низький попит не є причиною відмови від авто.

Фото: Jaguar

Справа в тім, що Jaguar повністю відмовляється від двигунів внутрішнього згоряння та переходить на випуск електрокарів. Відповідно, всі бензинові та дизельні моделі марки знімуть із виробництва.

На прощання випустять дві лімітовані версії Jaguar F-Pace. 90th Anniversary Edition присвячена 90-річчю моделі, яке святкуватимуть у 2025 році.

У неї особливі колісні диски та внутрішнє оздоблення шкірою та алюмінієм, а також встановлені спортивні крісла і панорамний дах. Можна обрати бензинові, дизельні чи гібридні варіанти потужністю до 404 сил.

Фото: Jaguar

Новий Jaguar F-Pace SVR 575 Edition комплектують виключно топовим 5,0-літровим V8 з компресором, причому його потужність зросла до 575 к. с. Розгін до 100 км/год займає 4 с, а максимальна швидкість складає 283 км/год.

Такий кросовер Jaguar оснащений 22-дюймовими дисками та спортивними кріслами з електроприводом і вентиляцією. Салон оздоблено шкірою та замшею.

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