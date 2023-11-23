Розробники ChatGPT надали всім користувачам голосовий доступ до чат-бота — Finance.ua

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Розробники ChatGPT надали всім користувачам голосовий доступ до чат-бота

Технології&Авто
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Розробники ChatGPT надали всім користувачам голосовий доступ до чат-бота
Розробники ChatGPT надали всім користувачам голосовий доступ до чат-бота
Компанія OpenAI оголосила про запуск функції голосового доступу до чат-боту ChatGPT для всіх користувачів. Тепер ця функція доступна не тільки для платних підписників, але й для тих, хто користується безкоштовною версією на базі GPT-3.5.
За словами розробників, спілкування з ChatGPT відтепер стало ще більш схожим на діалог зі справжньою людиною. Функція доступна в мобільних програмах чат-бота. Голосова функція ChatGPT була вперше протестована у вересні цього року серед платних користувачів сервісу.
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В основі голосового спілкування лежить передова модель перетворення тексту на мовлення, яка дозволяє генерувати людську мову з текстових та голосових зразків. Для цієї функції OpenAI у співпраці з професійними дикторами розробила унікальні голоси. Крім того, використовується система розпізнавання мови Whisper, що дозволяє перетворювати усне мовлення користувача в текст.
Для початку використання голосової функції необхідно встановити мобільний додаток ChatGPT, доступний у Google Play та Apple App Store, потім пройти процес реєстрації. Для активації голосового діалогу необхідно увімкнути відповідне налаштування у програмі. Користувачеві достатньо натиснути на кнопку із зображенням навушників, вибрати бажаний голос і почати розмову.

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«Цей крок відкриває користувачеві можливості для більш інтуїтивного та природного спілкування з ШІ, а також посилює потенціал застосування в галузі вирішення завдань, проведення досліджень та аналізу даних», — наголосили спеціалісти.
Щодо ситуації довкола OpenAI та її співзасновника Сема Альтмана, якого 18 листопада звільнили з посади гендиректора ChatGPT, Альтман повернеться у компанію. Як повідомили представники OpenAІ: «Ми досягли принципової згоди щодо повернення Сема Альтмана в OpenAI як генерального директора з новим початковим складом правління у складі Брета Тейлора (голова), Ларрі Саммерса та Адама Д’Анджело. Ми співпрацюємо, щоб з’ясувати деталі. Щиро дякуємо за ваше терпіння».
За матеріалами:
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