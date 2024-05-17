Водіїв попередили про небезпеку використання «незамерзайки» влітку — Finance.ua

Водіїв попередили про небезпеку використання «незамерзайки» влітку Сьогодні 20:41 — Технології&Авто

Більшість водіїв після приходу весни не міняють рідину у бачку омивача і продовжують використовувати її для очищення скла від бруду та пилу. Фахівці попереджають про можливі неприємності, які можуть виникнути внаслідок цього. Вони роз’яснили, чому краще відразу замінити цю рідину на літній варіант.

Склад зимової омивної рідини не найкращий для використання влітку. У жарку пору року автовласники зіштовхуються з іншими видами забруднень, такими як сліди від комах, пил, пісок, залишки бітуму та рослинний пилок. Літня омивна рідина містить більше ПАР та менше спирту, що робить її більш ефективною в умовах літнього сезону.

У зимовому варіанті рідини вміст ізопропілового або метилового спирту досить великий, що може бути шкідливим для здоров’я. Враховуючи відсутність альтернатив у зимовий період, вдихання цих речовин може бути необхідним. Проте влітку краще уникати цього, оскільки вища температура сприяє швидкішому випаровуванню цих компонентів і може викликати неприємний запах.

Експерти зауважують, що економія на заміні рідини в цьому випадку не варта можливих наслідків, оскільки використання зимової рідини влітку може призвести до появи неприємних наслідків. Тому краще замінити її на літній варіант, що забезпечить ефективне очищення та захист від забруднень.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.