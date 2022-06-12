Альтернатива дизпаливу та бензину: у ОГТСУ виступили за розвиток мережі метанових заправок з фіксованою ціною — Finance.ua

Альтернатива дизпаливу та бензину: у ОГТСУ виступили за розвиток мережі метанових заправок з фіксованою ціною

Вчора 17:41 — Енергетика

В Україні в умовах дефіциту палива необхідно розвивати роздрібні продажі стисненого природного газу (СПГ, або метану) та стимулювати власників автомобілів до встановлення ГБО на метані.

Про це заявив голова Оператора ГТС України (ОГТСУ) Сергій Макогон.

За його словами, стислий метан може допомогти послабити паливну кризу. Наразі цей вид палива продається на АГНКС «Укравтогаз» без черг.

До того ж держава підтримує використання цього виду палива. Зокрема, продовжується програма компенсації витрат на встановлення ГБО через податкову знижку. Також Верховна Рада ухвалила закони (проекти № 3477 та № 3476), які, за словами Макогона, передбачають звільнення від оподаткування ввезення авто на газу.

«„Нафтогаз“ та „Укравтогаз“ повинні зафіксувати вартість метану (до 35 грн) на АГНКС та гарантувати роботу всіх станцій. Наразі вартість метану на біржі становить 29 грн/куб. м, що значно дешевше за бензин», — написав голова ОГТСУ.

Читайте також Нульове розмитнення: звідки та які авто привозять українці

Також, за його словами, в Україні слід спростити відкриття нових заправок із метаном. Тим більше що країна покриває внутрішні потреби за рахунок власного видобутку. У майбутньому ЗПГ стане BioMethan.

Макогон додав, що ГБО на метані можна встановити як на бензинове, так і на дизельне авто. В Україні залишається значна кількість транспорту на СПГ, особливо вантажного. На сьогодні водії таких машин не мають проблем із заправкою, тому що метан транспортується трубами, а не бензовозами.

«Електромобілі — це майбутнє для особистого транспорту. Але для важкої техніки, автобусів, муніципального транспорту метан є реальною альтернативою дизелю та бензину», — підсумував Макогон.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.