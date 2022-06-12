Скільки зараз коштують бензин, ДП та автогаз: найвищі та найнижчі ціни на АЗС — Finance.ua
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Скільки зараз коштують бензин, ДП та автогаз: найвищі та найнижчі ціни на АЗС

Вчора 15:00Особисті фінанси
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Українські АЗС скорегували ціни на бензин та ДП в умовах дефіциту палива.
Про це свідчать дані з порталу AutoRia.
Станом на 12 червня, середня вартість літру бензину марки А95 — 50,27 гривень, дизельного палива — 56,58 гривні, а автомобільного газу — 41,57 грн.
Преміум-бензин А95+ українським водіям обійдеться у 52,27 гривень/літр.

Де найдешевше?

  • Дані AutoRia свідчать про те, що автомобільний газ найдешевше можна придбати на заправках мережі UPG, де літр відпускають по ціні у 37 гривень.
  • найнижча ціна на пальне А95 — у заправних станцій Shell (45,68 грн за літр), А92 — «Авіас» (49 грн за літр);
  • найнижч ціну на дизель експерти побачили в «Укрнафти» та «Авіас» — по 55 грн.
Скільки зараз коштують бензин, ДП та автогаз: найвищі та найнижчі ціни на АЗС
Найдорожче дизельне паливо пропонують на заправках Shell та Mango — по 57,99 гривні. Подібна ситуація з бензином марки А95, який по 51-52 гривні за літр відпускають на АЗС мереж Mango, Okko, WOG та БРСМ-Нафта.

Довідка Finance.ua:

  • експерт вважає, що у майбутньому вартість бензину в Україні має знизитися, а ціна у 60-70 гривень за літр — нереальна для економіки. Тому на такі цінники чекати не треба;
  • у Києві заправки, які штучно завищували ціни, оштрафували на 1,4 млн грн. Так, в управлінні регулюючого органу зазначили, що під час перевірок на 33 АЗС було виявлено отримання необґрунтованої виручки на загальну суму обсягом 707 тисяч гривень, за що передбачено адміністративно-господарські санкції обсягом 100% необґрунтовано отриманої виручки та конфіскацію самої виручки;
  • у Сполучених Штатах Америки вартість бензину зросла на 62% і досягла рекордної позначки $5 доларів за галон (3,8 літри).

Дефіцит пального в Україні: чому так сталося, та коли він закінчиться

За матеріалами: Апостроф
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