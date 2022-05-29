Бензину по 70 гривень не буде: експерти назвали умови для зниження цін на пальне — Finance.ua
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Бензину по 70 гривень не буде: експерти назвали умови для зниження цін на пальне

Вчора 14:00Енергетика
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У майбутньому вартість бензину в Україні має знизитися, а ціна у 60-70 гривень за літр — нереальна для економіки.
Таку думку висловив профільний експерт Геннадій Коваль, пише LB.ua.
«Так, його можуть купувати люди, аби відчувати себе в більшій безпеці. Та бізнес, економіка не буде працювати за ціни на бензин 70 грн. Це ж автоматично робить дорожчим у два рази все, що пов’язано з перевезеннями», — каже він.
Ще одним негативним фактором для ціни палива експерт називає курс гривні. Якщо він буде стабільним, після задоволення ажіотажного попиту на пальне ціна на нього може впасти, прогнозує Коваль. За його словами, з курсом близько 40 гривень за долар ціни на нафтопродукти можуть залишатися на нинішньому високому рівні.
Своєю чергою експерт ринку палива Сергій Куюн уточнює, що умовно падіння курсу національної валюти на 1 гривню додає 1 гривню у вартості літра. Він пояснює, що за наявності достатньої кількості пального його вартість може знизитися.
«Досить висока ціна не дає робити великі запаси чи кататися без діла. Особливо з урахуванням того, що більшість за цей час заможнішими не стали. Тому впродовж наступного тижня, за ідеальних умов, постачання перевищить попит. Тоді почнеться формування запасів на АЗС, і коли запаси сягнуть хоча б тижневого рівня, ціна має піти донизу, бо трейдерам потрібні обігові кошти — їм за таких умов невигідно притримувати пальне», — пояснив Куюн, додаючи, що так буде за відсутності форс-мажорів, які можливі через війну.
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В Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.
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За матеріалами: УНІАН
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