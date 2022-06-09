У Києві заправки, які штучно завищували ціни, оштрафували на 1,4 млн грн — Finance.ua
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У Києві заправки, які штучно завищували ціни, оштрафували на 1,4 млн грн

Вчора 11:47Кримінал
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За травень Держспоживслужба у Києві призначила 107 перевірок АЗС за недотримання цінової дисципліни.
Про це повідомляє Enkorr.
Так, 33 автозаправні станції були оштрафовані на загальну суму у розмірі 1,4 млн гривень.
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В управлінні регулюючого органу зазначили, що під час перевірок на 33 АЗС було виявлено отримання необґрунтованої виручки на загальну суму обсягом 707 тисяч гривень, за що передбачено адміністративно-господарські санкції обсягом 100% необґрунтовано отриманої виручки та конфіскацію самої виручки.
Сумарно столичні автозаправки, що порушили законодавство, заплатили до держбюджету понад 1,4 млн гривень. За підсумками 20 перевірок порушень законодавства не встановлено. Частина перевірок ще триває.
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За матеріалами: Судебно-юридична газета
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