Акції у світі знецінюються на тлі можливого закриття уряду США та погроз щодо мит для ЄС від Трампа — Finance.ua

Акції у світі знецінюються на тлі можливого закриття уряду США та погроз щодо мит для ЄС від Трампа Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

Акції у світі знецінюються на тлі можливого закриття уряду США та погроз щодо мит для ЄС від Трампа

Світові акції впали напередодні можливого закриття уряду США, в той час, як європейські акції опинилися під ударом після того, як Дональд Трамп пригрозив запровадити мита, якщо споживачі в регіоні не збільшать закупівлю нафти та газу США.

Про це пише Reuters.

Світові фондові індекси в цілому впали: акції в Європі впали на 1%, очікуючи 3% падіння на цьому тижні, в той час, як ф’ючерси на американські фондові індекси впали на 0,7−1,1%, вказуючи на те, що Уолл-стріт відкриється з пониженням.

Законопроєкт про витрати, підтриманий Трампом, провалився в Палаті представників США в четвер, оскільки десятки республіканців кинули виклик новообраному президенту, що, на думку інвесторів, підкреслило підвищений потенціал політичної невизначеності.

Трамп, який вступає на посаду президента США в січні, виступив із суворими попередженнями на адресу основних торгівельних партнерів своєї країни, щоб вони розв’язали проблему профіциту торгового балансу зі Сполученими Штатами, інакше на їхній імпорт будуть накладені високі мита.

Ключові дані по інфляції в США, які будуть опубліковані пізніше в цей день, також можуть допомогти сформувати очікування інвесторів щодо того, куди Федеральна резервна система може направити процентні ставки в наступному році.

Долар знизився на 0,3% до 108,12, але залишився близьким до дворічного піку 108,43. Євро зріс на 0,2% до 1,3 925 дол. Окрім цього долар знизився на 0,4% проти єни до 156,87.

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