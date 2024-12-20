Акції у світі знецінюються на тлі можливого закриття уряду США та погроз щодо мит для ЄС від Трампа — Finance.ua
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Акції у світі знецінюються на тлі можливого закриття уряду США та погроз щодо мит для ЄС від Трампа

Фондовий ринок
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Акції у світі знецінюються на тлі можливого закриття уряду США та погроз щодо мит для ЄС від Трампа
Акції у світі знецінюються на тлі можливого закриття уряду США та погроз щодо мит для ЄС від Трампа
Світові акції впали напередодні можливого закриття уряду США, в той час, як європейські акції опинилися під ударом після того, як Дональд Трамп пригрозив запровадити мита, якщо споживачі в регіоні не збільшать закупівлю нафти та газу США.
Про це пише Reuters.
Світові фондові індекси в цілому впали: акції в Європі впали на 1%, очікуючи 3% падіння на цьому тижні, в той час, як ф’ючерси на американські фондові індекси впали на 0,7−1,1%, вказуючи на те, що Уолл-стріт відкриється з пониженням.
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Законопроєкт про витрати, підтриманий Трампом, провалився в Палаті представників США в четвер, оскільки десятки республіканців кинули виклик новообраному президенту, що, на думку інвесторів, підкреслило підвищений потенціал політичної невизначеності.
Трамп, який вступає на посаду президента США в січні, виступив із суворими попередженнями на адресу основних торгівельних партнерів своєї країни, щоб вони розв’язали проблему профіциту торгового балансу зі Сполученими Штатами, інакше на їхній імпорт будуть накладені високі мита.
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Ключові дані по інфляції в США, які будуть опубліковані пізніше в цей день, також можуть допомогти сформувати очікування інвесторів щодо того, куди Федеральна резервна система може направити процентні ставки в наступному році.
Долар знизився на 0,3% до 108,12, але залишився близьким до дворічного піку 108,43. Євро зріс на 0,2% до 1,3 925 дол. Окрім цього долар знизився на 0,4% проти єни до 156,87.
За матеріалами:
Економічна Правда
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