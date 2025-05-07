Акції компаній Індії відреагували на ракетні удари по Пакистану — Finance.ua

Акції компаній Індії відреагували на ракетні удари по Пакистану Сьогодні 11:30 — Фондовий ринок

Акції компаній Індії відреагували на ракетні удари по Пакистану

Індійські акції знизилися, але частково відіграли втрати після того, як Індія завдала ударів по Пакистану та пакистанській частині Кашміру.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Індекс Nifty 50 відкрився зі зниженням на 0,6%, але згодом компенсував втрати до -0,2%. Індекс Sensex теж знизився на 0,2%.

З 13 секторів ринку дев’ять пішли в мінус. Індекс малих компаній втратив 0,1%, а середніх — навпаки, зріс на 0,3%.

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Індія завдала ударів по Пакистану та пакистанському Кашміру. У відповідь Пакистан заявив, що збив п’ять індійських винищувачів. Це — найсерйозніше загострення між ядерними державами за останні понад 20 років.

Акції оборонних компаній демонстрували змішану динаміку: Paras Defence and Space Technologies зросли на 2%, тоді як Bharat Electronics та Hindustan Aeronautics коливалися між зростанням і падінням.

Акції текстильних компаній різко пішли вгору після укладення у вівторок торгової угоди між Індією та Великою Британією, яка передбачає нульові мита на індійський текстиль, що підвищує його конкурентоспроможність порівняно з продукцією з Китаю та Бангладешу.

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Серед окремих акцій вирізнялася Tata Motors, що зросла на 3,2% після того, як акціонери схвалили поділ компанії на дві окремі публічні фірми. Угода з Британією також позитивно вплинула на її курс.

Paytm підскочила на 6% після заяви компанії, що очікує прибутковості вже в цьому кварталі.

Довідка Finance.ua:

в ніч проти 7 травня збройні сили Індії розпочали військову операцію, завдавши ударів по інфраструктурі Пакистану, та по Джамму та Кашміру. Пакистан розпочав атаку у відповідь;

згідно з заявою Міноборони Індії таке рішення прийняли у відповідь на напад минулого місяця на туристів в індійській частині Кашміру.

Економічна Правда За матеріалами:

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