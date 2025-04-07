Аграрний експорт становить понад 50% усього експорту України — Шмигаль
Аграрний експорт становить понад 50% всього експорту України, порівняно з березнем 2024 року цей показник зріс на 4,5%, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Як написав він у Telegram, «аграрний експорт залишається основою для нашої торгівлі та становить понад 50% від усього, що Україна продає за кордон».
Шмигаль також поінформував, що минулого року експорт українських товарів збільшився на 13%, а в березні цього року продовжилась позитивна динаміка зростання експорту — плюс 4,5% проти березня минулого року.
«За умов глобальної торговельної турбулентності український уряд посилюватиме підтримку національних виробників та українських експортерів. Передбачили для цього всі необхідні інструменти», — наголосив глава уряду.
Водночас він нагадав, що програма «Зроблено в Україні», зокрема, передбачає 500 млн грн на компенсацію за придбання української сільгосптехніки. Держава компенсує аграріям до 25% вартості цієї техніки, якщо її зроблено в Україні.
«Загалом на цей рік лише для підтримки аграрної сфери ми виділимо з бюджету понад 6 млрд грн», — підкреслив Шмигаль.
Як повідомлялось, Україна в березні 2025 року експортувала 9,98 млн тонн товарів на $3,6 млрд.
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