Аграрії вітають ухвалення закону про «замороження» кредитів для окупованих підприємств — Finance.ua
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Аграрії вітають ухвалення закону про «замороження» кредитів для окупованих підприємств

Аграрний ринок
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Аграрії вітають ухвалення закону про «замороження» кредитів для окупованих підприємств
Аграрії вітають ухвалення закону про «замороження» кредитів для окупованих підприємств
Аграрії вітають ухвалення Верховною Радою України законопроєкту № 12148, який передбачає замороження нарахувань та виплат за кредитами для підприємств з тимчасово окупованих та прифронтових територій.
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Про це пише Всеукраїнська Аграрна Рада (ВАР).
Цей закон — реальний порятунок для сотень аграріїв, які виявилися справжніми патріотами — відмовились працювати під окупацією, через що втратили свої господарства та домівки, але намагаються відродити свою справу на підконтрольних територіях.
Прийняття законопроєкту стало можливим завдяки ефективній та системній роботі експертів ВАР, які ініціювали розробку згаданого законопроєкту та наполягали на критичній необхідності його прийняття впродовж двох років.
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«Ми не раз зверталися до профільних міністерств, народних депутатів із закликом підтримати цей закон, бо знали, наскільки важко нашим колегам, які опинилися в умовах окупації або в зоні бойових дій. Багато аграріїв втратили свої землі, техніку, ферми, але не силу духу.
Вони хочуть працювати, відновлювати господарства, і цей закон дає їм можливість оговтатися, щоб у майбутньому знову стати на ноги", — зазначає очільник ВАР Андрій Дикун.
Завдяки ухваленню цього закону банки не зможуть нараховувати відсотки та примусово стягувати борги з постраждалих фермерів до закінчення війни та ще рік після цього. Це дозволить аграріям тимчасово зупинити виплати, відновити свою діяльність і в майбутньому виконати зобов’язання перед банками.
За матеріалами:
Agravery
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