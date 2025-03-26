Аграрні ноти і біржова торгівля зерном допоможуть залучити 350 млрд грн в легальну економіку — міністр Сьогодні 20:20 — Аграрний ринок

Аграрні ноти і біржова торгівля зерном допоможуть залучити 350 млрд грн в легальну економіку — міністр

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що Україна після запуску механізму аграрних нот і біржової торгівлі зерном зможе залучити на організованому товарному ринку близько 350 млрд грн у легальну економіку та додаткові 27 млрд грн ($650 млн) інвестицій в агросектор.

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Про це йдеться у повідомленні Коваля у Telegram.

«Загалом аграрні ноти та біржова торгівля зерном — важливі інструменти, які можуть допомогти суттєво зменшити наявний фінансовий розрив у близько 828 млрд грн, відкривши агросектор для нових джерел капіталу», — зазначив він у за результатами зустрічі із головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Русланом Магомедовим, головою правління Національного депозитарію України Олексієм Юдіним.

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За словами міністра, аграрні ноти — електронний фінансовий інструмент, який дає можливість залучати кошти під майбутній урожай. Він дозволяє мінімізувати бюрократію та ризики, надає швидкий доступ до фінансування і забезпечує прозорий контроль завдяки цифровій реєстрації.

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Коваль заявив, що біржова торгівля зерном для аграрія — прозорий ринок і справедливе ціноутворення. Створення ліквідного біржового ринку зерна дозволить встановлювати чесну ринкову ціну, забезпечити рівний доступ для всіх учасників ринку, мінімізувати ризики та залежність від посередників.

bizagro За матеріалами:

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