Аграрні ноти і біржова торгівля зерном допоможуть залучити 350 млрд грн в легальну економіку — міністр — Finance.ua
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Аграрні ноти і біржова торгівля зерном допоможуть залучити 350 млрд грн в легальну економіку — міністр

Аграрний ринок
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Аграрні ноти і біржова торгівля зерном допоможуть залучити 350 млрд грн в легальну економіку — міністр
Аграрні ноти і біржова торгівля зерном допоможуть залучити 350 млрд грн в легальну економіку — міністр
Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що Україна після запуску механізму аграрних нот і біржової торгівлі зерном зможе залучити на організованому товарному ринку близько 350 млрд грн у легальну економіку та додаткові 27 млрд грн ($650 млн) інвестицій в агросектор.
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Про це йдеться у повідомленні Коваля у Telegram.
«Загалом аграрні ноти та біржова торгівля зерном — важливі інструменти, які можуть допомогти суттєво зменшити наявний фінансовий розрив у близько 828 млрд грн, відкривши агросектор для нових джерел капіталу», — зазначив він у за результатами зустрічі із головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Русланом Магомедовим, головою правління Національного депозитарію України Олексієм Юдіним.
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За словами міністра, аграрні ноти — електронний фінансовий інструмент, який дає можливість залучати кошти під майбутній урожай. Він дозволяє мінімізувати бюрократію та ризики, надає швидкий доступ до фінансування і забезпечує прозорий контроль завдяки цифровій реєстрації.
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Коваль заявив, що біржова торгівля зерном для аграрія — прозорий ринок і справедливе ціноутворення. Створення ліквідного біржового ринку зерна дозволить встановлювати чесну ринкову ціну, забезпечити рівний доступ для всіх учасників ринку, мінімізувати ризики та залежність від посередників.
За матеріалами:
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