Потоку охочих продавати сільгоспземлю в Україні немає — Finance.ua

Потоку охочих продавати сільгоспземлю в Україні немає Сьогодні 16:45 — Аграрний ринок

Потоку охочих продавати сільгоспземлю в Україні немає

Компанія ІМК наразі не має планів щодо розширення земельного банку, працює на уже наявних 120 тис. га, які компактно розташовані.

Про це розповів генеральний директор ІМК Олександр Вержиховський у інтерв’ю Forbes.ua.

Він зауважив, що в інші регіони заходити поки не планують, оскільки це потребуватиме додаткових інвестицій у логістику, потужності для зберігання продукції.

«Після відкриття ринку землі ми запропонували співробітникам купити ділянки, які ми орендували, та здавати їх нам, отримуючи таким чином додатковий дохід», — додав Вержиховський.

З відкриттям ринку для юридичних осіб ІМК купує цікаві для себе ділянки, які не хоче втратити, але це дуже невеликий відсоток.

Вартість 1 га в регіонах присутності ІМК — $1500−2500. Порівняно з 2021 роком вона зросла на 30−50%. Повномасштабне вторгнення стримує зростання ціни. Порівняно з цінами в європейських країнах вона залишається досить привабливою.

«Вартість оренди — $150−200/га, зростання, зокрема, через конкуренцію на землю. Жодна інша нерухомість не приносить 10% річних. До 2022 року ми розглядали більш активний викуп землі, до 3−5% земельного банку щорічно, але війна внесла корективи. І ми не бачимо потоку охочих продавати. Вигідніше орендувати землю в тих регіонах, де ми працюємо, зважаючи на співвідношення ціни оренди та купівлі», — уточнив він.

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