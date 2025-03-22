У скільки обійдеться аграріям весняна посівна — Finance.ua

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У скільки обійдеться аграріям весняна посівна

Аграрний ринок
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У скільки обійдеться аграріям весняна посівна
У скільки обійдеться аграріям весняна посівна
В Україні проводять четверту весняно-посівну кампанію в умовах повномасштабного вторгнення. Цьогоріч вона може обійтись аграріям приблизно у ₴200 мільярдів.
Такі прогнози озвучив генеральний директор «Української аграрної конфедерації» Павло Коваль, повідомляє «Українське Радіо».

Основні виклики

Експерт вважає, що ця посівна не буде легкою. Через погодні умови, які складалися ще з осені, не вдалось досіяти по озимому клину, тож тепер потрібно наздоганяти ярими.
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Менше посіяли й озимого ріпаку та частково пшениці, а жито залишилося на тому ж рівні, хоча його площі значно зменшилися.
Так, практично всі області розпочали весняно-польові роботи, каже Коваль, проте інтенсивність залежить від дозрівання ґрунту та погодних умов.
Забезпеченість матеріальними ресурсами варіюється по областях, а найбільша проблема, окрім бомбардувань прифронтових регіонів — нестача кадрів.
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«Ми відчуваємо „голод кадрів“. Це ми констатуємо вже котрий рік поспіль і ця проблема посилюється, на жаль. Ніде не ділася проблема з фінансуванням. Ця кампанія швидше за все „перевалить“ десь ₴200 мільярдів. Це величезна цифра, яку потрібно розуміти, з яких ресурсів профінансувати», — зауважив Коваль.
Експерт наголосив, що питання кредитів на деокупованих територіях досі не вирішено системно, а програми підтримки, які раніше активно рекламувалися, зараз скорочуються, зокрема USAID згортає деякі з них, що викликає щоденні проблеми.
«Я б не казав, що це якісь кардинальні фактори, які будуть змінювати наше ставлення до посівної кампанії, але на них потрібно реагувати. Ми реагуємо і будемо вирішувати», — запевнив Коваль.
За матеріалами:
Укрінформ
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