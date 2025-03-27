Під агровиробництво цього року планують близько 24 млн га, пшениці побільшає — Finance.ua

Під агровиробництво цього року планують близько 24 млн га, пшениці побільшає Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

Під агровиробництво цього року планують близько 24 млн га, пшениці побільшає

Міністр агрополітики Віталій Коваль заявив про відсутність загроз для посівної кампанії та збільшення посівів пшениці. Україна експортує агропродукцію в ЄС, Африку та Азію.

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив про відсутність загроз для посівної кампанії та збільшення посівів пшениці. Про це він повідомив в ефірі телемарафону у четвер.

«…загроз для посівної кампанії наразі ми не маємо», — сказав міністр аграрної політики.

«Цього року точно буде більше пшениці. Це хороший фактор для забезпечення внутрішнього ринку та експорту. Орієнтовно ті самі об’єми, що і торік, ми бачимо по площі, що засіяна кукурудзою. Приблизно 24 млн га української землі цього року буде задіяно в агровиробництві», — вказав Коваль.

З його слів, оскільки українські фермери орієнтуються на світові ціни, то поряд з пшеницею і кукурудзою віддають перевагу посіву й технічних культур — соняшнику та сої, тому що вони мають гарну рентабельність.

За словами міністра, український «зерновий коридор» також працює завдяки ЗСУ. Січень та лютий показав, що 90% відсотків агропродуктів транспортується морем. Українську продукцію доставляють в Африку, Малайзію, на Близький Схід, що збільшує присутність української продукції у світі.

Подальше постачання української продукції до ЄС

Україна лишається великим експортером агропродукції в ЄС та також є імпортером, адже закупає техніку для роботи у полі та добрива переважно в Європі. За словами Коваля, нещодавня широкоформатна зустріч українських та польських фермерів дала надію на безперервну торгівлю без перешкод та надмірних квот між Україною та ЄС після 5 червня.

Надзвичайні торгівельні заходи ЄС дозволили скасували мита та квоти на український експорт. Але вони мають закінчитися 5 червня.

«60% всієї валютної виручки Україні приносять аграрії, це близько 15% ВВП нашої країни, тому важливо підтримувати аграрний сектор та інвестувати у нього», — зауважив Коваль.

УНН За матеріалами:

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