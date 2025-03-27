Під агровиробництво цього року планують близько 24 млн га, пшениці побільшає — Finance.ua

Під агровиробництво цього року планують близько 24 млн га, пшениці побільшає
Міністр агрополітики Віталій Коваль заявив про відсутність загроз для посівної кампанії та збільшення посівів пшениці. Україна експортує агропродукцію в ЄС, Африку та Азію.
Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив про відсутність загроз для посівної кампанії та збільшення посівів пшениці. Про це він повідомив в ефірі телемарафону у четвер.
«…загроз для посівної кампанії наразі ми не маємо», — сказав міністр аграрної політики.
«Цього року точно буде більше пшениці. Це хороший фактор для забезпечення внутрішнього ринку та експорту. Орієнтовно ті самі об’єми, що і торік, ми бачимо по площі, що засіяна кукурудзою. Приблизно 24 млн га української землі цього року буде задіяно в агровиробництві», — вказав Коваль.
З його слів, оскільки українські фермери орієнтуються на світові ціни, то поряд з пшеницею і кукурудзою віддають перевагу посіву й технічних культур — соняшнику та сої, тому що вони мають гарну рентабельність.
За словами міністра, український «зерновий коридор» також працює завдяки ЗСУ. Січень та лютий показав, що 90% відсотків агропродуктів транспортується морем. Українську продукцію доставляють в Африку, Малайзію, на Близький Схід, що збільшує присутність української продукції у світі.
Подальше постачання української продукції до ЄС
Україна лишається великим експортером агропродукції в ЄС та також є імпортером, адже закупає техніку для роботи у полі та добрива переважно в Європі. За словами Коваля, нещодавня широкоформатна зустріч українських та польських фермерів дала надію на безперервну торгівлю без перешкод та надмірних квот між Україною та ЄС після 5 червня.
Надзвичайні торгівельні заходи ЄС дозволили скасували мита та квоти на український експорт. Але вони мають закінчитися 5 червня.
«60% всієї валютної виручки Україні приносять аграрії, це близько 15% ВВП нашої країни, тому важливо підтримувати аграрний сектор та інвестувати у нього», — зауважив Коваль.
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