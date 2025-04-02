Скільки коштуватиме післявоєнне відновлення агроземель України — Finance.ua

Скільки коштуватиме післявоєнне відновлення агроземель України Сьогодні 19:02 — Аграрний ринок

Скільки коштуватиме післявоєнне відновлення агроземель України

Щонайменше $20 мільярдів потребуватиме післявоєнне відновлення сільськогосподарських земель в Україні і триватиме воно понад 10 років.

Про це з посиланням на недавнє дослідження Wageningen University & Research пише Голова Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Олег Нів’євський.

За його словами, в Україні, яка володіє третиною світових чорноземів, війна нині буквально розриває ці ґрунти. І після війни доведеться обстежувати та розмінувати сотні тисяч гектарів, а також відновлювати величезні території угідь.

Які основні фактори пошкодження ґрунтів

По-перше, за словами Нів’євського, йдеться про «вибухове» руйнування ґрунтів, коли вибухи перемішують шари ґрунту. Верхній півметр ґрунту — найродючіший і саме він найбільше страждає від вибухів. Внаслідок змішування шарів знищується мікрофлора, змінюється структура і зменшується родючість.

До цього додається:

ущільнення ґрунтів важкою військовою технікою;

хімічне забруднення важкими металами (кадмій, мідь, цинк), залишками пального;

знищення лісосмуг — природного захисту від ерозії та вітру.

«На Харківщині, одному з найродючіших регіонів країни, зафіксовано понад 160 тис. гектарів пошкоджених земель, а також 420 тисяч вирв від снарядів. І це лише один з десяти регіонів, які сильно постраждали», — наголошує Олег Нів’євський.

Скільки може коштувати відновлення земель

За оцінками фахівців університету Вагенінгена, витрати на відновлення сільгоспземель складуть щонайменше $20 мільярдів — це близько 15% довоєнного ВВП. Як зазначає експерт, наскільки можна зрозуміти, ця оцінка включає вартість розмінування та рекультивації, тобто безпосередньо відновлення грунту та повернення його у виробництво.

Світовий банк оцінює першочергові потреби на рекультивацію у $1,1 млрд, а вартість розмінування всіх земель за оцінками Світового банку коштуватиме $30 млрд, з яких близько $22 млрд потребуватиме розмінування сільськогосподарських земель. І займе це щонайменше 10 років.

При цьому, потрібно усвідомлювати, що не всі землі повернуться до агровиробництва. Деякі поля можливо не вдасться розмінувати і частину земель доведеться перетворити, приміром, на природоохоронні зони.

Голова Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Олег Нів’євський у цьому зв’язку згадує досвід Бельгії, який свідчить, що навіть через 100 років фермери знаходять снаряди часів Першої світової війни.

Яка за обсягом територія в Україні потребує очищення

Станом на початок 2024 року через російську агресію 156 000 кв. км території України було потенційно забруднено вибухонебезпечними предметами. Як повідомили в січні цього року у Міністерстві оборони, завдяки спільній роботі операторів протимінної діяльності й підрозділів розмінування Сил безпеки та оборони у 2024 році замінована територія зменшилася на 17 000 кв. км і нині становить 139 000 кв. км.

«Нетехнічне обстеження було проведено в 165 територіальних громадах — майже втричі більше запланованого. Також ідентифіковано понад 300 кв. км ймовірно чи фактично забруднених територій, що потребують подальшого гуманітарного розмінування», — повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони полковник Руслан Берегуля.

Торік підрозділи розмінування Сил безпеки та оборони виявили та знищили 227 502 вибухонебезпечні предмети, а оператори протимінної діяльності — 10 923.

Комерсант український За матеріалами:

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