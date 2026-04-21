Ахметов купив п’ятиповерхову квартиру в Монако за $550 млн перед початком повномасштабного вторгнення рф в Україну Сьогодні 18:10 — Світ

Район Маретерра у 2024 році

Український бізнесмен Рінат Ахметов придбав п’ятиповерхову розкішну квартиру в Монако за €471 млн ($554 млн). Угода стала однією з найбільших угод з купівлі окремого будинку в історії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Деталі угоди

П’ятирівневі апартаменти на 21 кімнату розташовані у прибережній зоні району Маретерра — новому кварталі, збудованому на намивній території. Його відкрили у 2024 році.

Об’єкт розташований у будівлі Le Renzo та має площу близько 2,5 тис. кв. м без урахування балконів і терас із видом на Середземне море. Апартаменти оснащені приватним басейном, джакузі та щонайменше вісьмома паркомісцями.

Читайте також У росії заявили про арешт активів Ріната Ахметова у справі про фінансування ЗСУ

Угоду здійснила холдингова компанія бізнесмена SCM. У компанії підтвердили інвестицію в проєкт, однак деталі вартості та характеристик об’єкта не розкрили.

Дані про купівлю, завершену у 2024 році, містяться у реєстрах нерухомості Монако, а також у документах і листуванні, з якими ознайомилося Bloomberg Businessweek. Матеріали були отримані від організації Distributed Denial of Secrets, що спеціалізується на збереженні витоків даних, які становлять суспільний інтерес.

Одна з найдорожчих угод у світі

Заявлена сума може зробити цю купівлю найдорожчою угодою з житловою нерухомістю в історії.

Вона перевищує, зокрема, продаж маєтку девелопера Ніка Кенді в Лондоні за понад $350 млн та купівлю пентхауса в Нью-Йорку інвестором Кеном Гріффіном приблизно за $240 млн.

Угоду щодо придбання нерухомості в Монако уклали незадовго до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, що вплинуло на активи бізнесмена, зокрема в енергетичному секторі.

Читайте також Ахметов готовий фінансувати відбудову Маріуполя після деокупації

За оцінками Bloomberg Billionaires Index, статки Ахметова перевищують $7 млрд. Основу його бізнесу становить SCM — один із найбільших промислових холдингів України з активами у металургії, гірничодобувній галузі, енергетиці та нерухомості.

Раніше бізнесмена також пов’язували з іншими дорогими придбаннями, зокрема купівлею у 2019 році історичної вілли Les Cèdres на Французькій Рив’єрі за €200 млн. У 2011 році повідомлялося про придбання пентхауса в лондонському комплексі One Hyde Park.

Ринок нерухомості Монако

Монако традиційно залишається одним із найдорожчих ринків нерухомості у світі через обмежену територію та податкові переваги.

Проєкт Маретерра реалізовували понад десять років. Він включає 114 об’єктів — вілли, таунхауси та апартаменти з інфраструктурою, зокрема садами, гаванню та громадською набережною.

За даними ринку, вартість нерухомості в цьому районі перевищує €100 тис. за квадратний метр. Наприклад, трикімнатні апартаменти пропонуються приблизно за €76 млн, а оренда квартир із чотирма-п'ятьма кімнатами може сягати €150 тис. на місяць.

Район Ларвотто, де розташований Маретерра, наразі є найдорожчим у князівстві за цінами продажу на квадратний метр.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.