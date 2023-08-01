У росії заявили про арешт активів Ріната Ахметова у справі про фінансування ЗСУ — Finance.ua

У росії заявили про арешт активів Ріната Ахметова у справі про фінансування ЗСУ Сьогодні 10:45 — Фондовий ринок

У росії заявили про арешт активів Ріната Ахметова у справі про фінансування ЗСУ

У росії заарештували активи найбагатшого українця — мільярдера Ріната Ахметова, у справі про фінансування ЗСУ.

Про це повідомляє «Коммерсантъ».

Слідчий комітет звернувся до Басманного районного суду москви з клопотанням про арешт активів російської «дочки» «Метінвесту».

«Метінвест Євразія» належать краснодарський пансіонат «Горняк» і білгородське ТОВ «Белгородметаллоснаб», після початку бойових дій в Україні фінансові показники компанії різко впали. Так, за підсумками 2022 року її прибуток знизився на 74%, збиток становив 1,9 млрд руб.

Виявляється, «справу» розслідувало ще з вересня 2020 року Головне слідче управління Слідчого комітету.

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«За версією слідства, з квітня 2022 року невстановлені особи з-поміж керівників і бенефіціарів компанії SCM Holdings Limited (до неї входить, зокрема, гірничо-металургійна група „Метінвест“), зареєстрованої на Британських Віргінських островах, фінансували українську армію, а також батальйон „Азов“, зокрема й коштом коштів, що надходили з росії», — ідеться в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

у червні 2022 року Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти російської федерації. Бізнесмен заявляв про порушені права — через знищений бізнес і вкрадене росією майно;

у серпні 2022 року стало відомо, що компанія «Укртелеком», власником якої є Рінат Ахметов, подаватиме судові позови до росії з вимогою компенсувати шкоду і вартість зруйнованого, пошкодженого і втраченого майна через повномасштабне військове вторгнення росії в Україну;

у квітні 2023 року стало відомо, що Рінат Ахметов готовий подати позов проти росії через активи, які втратив ще у 2014−2017 роках. Позов стосується десятків підприємств, зокрема Єнакіївського металургійного заводу, Ровенькіантрациту, Свердловантрациту, навчально-тренувальної бази «Кірша» та Донбас Арени, у будівництво якої було інвестовано понад $400 млн.

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Економічна Правда За матеріалами:

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