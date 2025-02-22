Адміністрація Трампа розморозила $5,3 млрд іноземної допомоги: на що підуть кошти — Finance.ua

Адміністрація Трампа розморозила $5,3 млрд іноземної допомоги: на що підуть кошти Сьогодні 15:29 — Світ

Адміністрація Трампа розморозила $5,3 млрд іноземної допомоги: на що підуть кошти

Адміністрація Трампа розморозила $5,3 мільярда з раніше замороженої іноземної допомоги, переважно на програми безпеки та боротьби з наркотиками.

При цьому, як пише Reuters, у списку винятків майже немає коштів на гуманітарну допомогу.

На що підуть кошти

Так, видання отримало список із 243 винятків, затверджених станом на 13 лютого, на загальну суму 5,3 мільярда доларів.

Переважна більшість вивільнених коштів — понад 4,1 мільярда доларів — припала на програми, якими керує Бюро з воєнно-політичних питань Державного департаменту США, що контролює продажі зброї та військову допомогу іншим країнам і групам.

При цьому більше половини програм, яким буде дозволено продовжити роботу, спрямовані на боротьбу з наркотрафіком і нелегальною міграцією в США.

Скорочення підтримки гуманітарних програм

Водночас програми USAID отримали менш як 100 мільйонів доларів у вигляді винятків — порівняно з приблизно 40 мільярдами доларів, які щорічно виділялися на програми USAID до введення мораторію.

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До числа програм USAID, звільнених від сплати податків, увійшли 78 мільйонів доларів на непродовольчу гуманітарну допомогу в Газі.

Окремо 56 мільйонів доларів було виділено Міжнародному комітету Червоного Хреста у зв’язку з угодою про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

При цьому, зазначає видання, у списку не було конкретних винятків для деяких із найважчих гуманітарних криз у світі, включно із Суданом, Сирією, Україною, М’янмою та Афганістаном.

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При цьому до списку безпекових винятків увійшли 870 мільйонів доларів на програми в Тайвані, 336 мільйонів доларів на модернізацію філіппінських сил безпеки і більше ніж 21,5 мільйона доларів на бронежилети і бронемашини для національної поліції і прикордонників України.

УНІАН За матеріалами:

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