Адміністрація Трампа розморозила $5,3 млрд іноземної допомоги: на що підуть кошти — Finance.ua
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Адміністрація Трампа розморозила $5,3 млрд іноземної допомоги: на що підуть кошти

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Адміністрація Трампа розморозила $5,3 млрд іноземної допомоги: на що підуть кошти
Адміністрація Трампа розморозила $5,3 млрд іноземної допомоги: на що підуть кошти
Адміністрація Трампа розморозила $5,3 мільярда з раніше замороженої іноземної допомоги, переважно на програми безпеки та боротьби з наркотиками.
При цьому, як пише Reuters, у списку винятків майже немає коштів на гуманітарну допомогу.

На що підуть кошти

Так, видання отримало список із 243 винятків, затверджених станом на 13 лютого, на загальну суму 5,3 мільярда доларів.
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Переважна більшість вивільнених коштів — понад 4,1 мільярда доларів — припала на програми, якими керує Бюро з воєнно-політичних питань Державного департаменту США, що контролює продажі зброї та військову допомогу іншим країнам і групам.
При цьому більше половини програм, яким буде дозволено продовжити роботу, спрямовані на боротьбу з наркотрафіком і нелегальною міграцією в США.

Скорочення підтримки гуманітарних програм

Водночас програми USAID отримали менш як 100 мільйонів доларів у вигляді винятків — порівняно з приблизно 40 мільярдами доларів, які щорічно виділялися на програми USAID до введення мораторію.
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До числа програм USAID, звільнених від сплати податків, увійшли 78 мільйонів доларів на непродовольчу гуманітарну допомогу в Газі.
Окремо 56 мільйонів доларів було виділено Міжнародному комітету Червоного Хреста у зв’язку з угодою про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.
При цьому, зазначає видання, у списку не було конкретних винятків для деяких із найважчих гуманітарних криз у світі, включно із Суданом, Сирією, Україною, М’янмою та Афганістаном.
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При цьому до списку безпекових винятків увійшли 870 мільйонів доларів на програми в Тайвані, 336 мільйонів доларів на модернізацію філіппінських сил безпеки і більше ніж 21,5 мільйона доларів на бронежилети і бронемашини для національної поліції і прикордонників України.
За матеріалами:
УНІАН
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