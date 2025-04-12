Адміністрація Трампа планує укласти 90 торговельних угод за 90 днів — Reuters — Finance.ua
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Адміністрація Трампа планує укласти 90 торговельних угод за 90 днів — Reuters

Світ
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Адміністрація Трампа планує укласти 90 торговельних угод за 90 днів — Reuters
Адміністрація Трампа планує укласти 90 торговельних угод за 90 днів — Reuters
Команда президента США Дональда Трампа прагне укласти 90 торговельних угод протягом 90-денної митної паузи. Експерти припускають, що цей план провалиться.
Про це повідомляє Reuters.
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Комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович 14 квітня прибуде в США на переговори стосовно мит, оголошених 2 квітня.
У цей час головний тарифний перемовник Трампа — міністр фінансів Скотт Бессент — буде в Буенос-Айресі, Аргентина.
Фахівці сумніваються, що адміністрація зможе керувати стількома паралельними переговорами.
«Отже, ми укладемо 90 угод за 90 днів. Це можливо. Зрештою, Трамп, шеф, буде головним перемовником. Нічого не підписується без його ретельного перегляду», — сказав торговельний радник Білого дому Пітер Наварро в ефірі Fox Business.
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На команду Трампа тисне нестабільність, через що посадовці прагнуть досягти успіхів якнайшвидше, вважає колишня головна перемовниця Офісу торговельного представника США Венді Катлер.
«На них лежить обов’язок довести, що вони здатні оперативно укладати угоди з країнами, щоб повернути довіру ринків і партнерів та показати, що з цієї ситуації є вихід. Домогтися угод, які влаштовували б і Трампа, і фінансові ринки — гігантське завдання. Немає жодного шансу за цей час укласти комплексну угоду хоча б з однією країною», — каже вона.
Під час першого президентського терміну Трампа умови щодо авто і сталі в межах угоди про вільну торгівлю між Вашингтоном і Сеулом переглядали понад вісім місяців. А велика угода, що охоплювала США, Мексику і Канаду, тривала понад два роки.
За матеріалами:
theБабель
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