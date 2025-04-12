Україна та США не змогли досягти прогресу у переговорах щодо корисних копалин, — ЗМІ Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

Україна та США не змогли досягти прогресу у переговорах щодо корисних копалин, — ЗМІ

Учора, 11 квітня, чиновники США та України провели переговори про угоду щодо корисних копалин. Однак перспективи прориву «невеликі», діалог був напруженим.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Причина напруги

Аналітики вважають, що напруженість на переговорах виникла через останній проєкт пропозиції адміністрації Трампа, який виявився більшим, ніж початкова версія.

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«Ситуація на переговорах дуже антагоністична», — сказав один із співрозмовників, проінформованих щодо ситуації.

Представник міністерства фінансів також підтвердив факт обговорень та назвав їх «технічними за своєю суттю».

За словами співрозмовника, одним із «великодніх яєць», виявлених у новому проєкті угоди, є вимога США до Міжнародної корпорації з фінансування розвитку уряду взяти під контроль російський газопровід від «Газпрому», який проходить через Україну до Європи.

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Українська сторона, за його словами, для зовнішніх консультацій щодо операції найняла юридичну фірму Hogan Lovells.

У агентстві очікують, що до кінця квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко прибудуть до Вашингтона для участі в засіданнях Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Вони також можуть взяти участь у міністерській зустрічі 25 квітня, присвяченій Україні.

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