80% зареєстрованих у центрах зайнятості — жінки Сьогодні 13:30 — Особисті фінанси

80% зареєстрованих у центрах зайнятості — жінки

Професії електромонтера, швачки, слюсаря-сантехніка та електрогазозварювальника зараз найзатребуваніші на ринку праці.

Про це сказала заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна на регіональному форумі у Харкові «Підготовка фахівців у центрах профтехосвіти Держслужби зайнятості: навчання українців для потреб бізнесу».

«Найчастіше зараз роботодавці шукають працівників сфери послуг, а також водіїв і слюсарів, бо ці професії стали дефіцитними внаслідок мобілізації чоловіків. Найдефіцитніші спеціалісти на ринку праці — резюме яких дуже рідко з’являються в публічному доступі, бо вони завжди зайняті, але їх постійно шукають — це електромонтер, швачка, слюсар-сантехнік, електрогазозварювальник. Це нам вказівка на те, кого ми маємо навчати», — сказала Бережна.

За її даними, у 2024 році за направленнями служби зайнятості навчалися чи перенавчалися трохи більше 41 тис. безробітних, із них 23 тис. — здобували фах саме у профтехцентрах служби. Крім того, діють програми підвищення кваліфікації та перекваліфікації, які фінансуються країнами-партнерами, зокрема ReSkill UA, в рамках якої надається 30 тис. стипендії.

«Завдяки навчанню в центрах профтехосвіти служби зайнятості, інших навчальних закладах, ваучерам на навчання, програмам міжнародних партнерів у минулому році ми сприяли перенавчанню загалом близько 100 тис. людей. З одного боку, це мало, бо згідно з дослідженням Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи у нас 12,5 млн економічно неактивних громадян. Але ми маємо запропонувати ще більше опцій для того, щоб люди перенавчалися», — зауважила Бережна.

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На її думку, потужності центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості можна збільшити у п’ять разів.

«Особливість центрів у тому, що вони дуже швидко навчають доросле населення для задоволення потреб роботодавців. Реформа, яку ми нещодавно почали — створення наглядових рад у центрах. Тобто роботодавці об’єднуються і вирішують, кого потрібно навчати і скільки часу, щоб це було найбільш ефективно», — сказала Бережна.

Перший такий дорадчий орган створили при Полтавському центрі профтехосвіти Державної служби зайнятості. «Після створення ради наш невеличкий заклад у Полтаві повністю перемістився в інше приміщення, розширюється. Ми проліцензуємо нові професії, зокрема кухаря, кондитера, які потрібні місцевим хлібокомбінатам», — зазначила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

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Вона також повідомила, що нині 80% зареєстрованих у центрах зайнятості — жінки, і це є неабияким викликом. Крім того, зараз не працює стандартний механізм, коли роботодавець подає вакансію, а служба підбирає людей.

«Зараз роботодавцям потрібно запропонувати, наприклад, часткову компенсацію за оренду житла, можливо, сплатити повністю цю оренду, запропонувати соціальний пакет, страхування. Зараз „не працює“ просто зарплата, навіть 35 тис. грн особливо нікого не дивують. Аби закрити потребу роботодавця з певної області, ми працюємо і в сусідніх областях, їздимо у громади, там керівники підприємств чи їх заступники спілкуються безпосередньо з людьми, які запитують про всі умови. На обліку у нас людей може і не бути, але у громадах ще є люди, які можуть працювати, перенавчатися, до них просто потрібно доносити цю інформацію», — переконана Жовтяк.

Керівник громадської організації «Асоціація приватних роботодавців» (Харків) Олександр Чумак зауважив, що в умовах гострої нестачі кадрів потрібно залучати пенсіонерів.

«Я вважаю, що нам потрібно повертати в економічно активне життя людей 60+. Чому? Тому що це люди з величезним досвідом. Якщо їх відповідно мотивувати, то вони будуть приходити працювати, вони матимуть додатковий дохід, і вони будуть навчати інших робітників тих навичок, які в них є», — зазначив Чумак.

Укрінформ За матеріалами:

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