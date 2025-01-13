Виплати при втраті працездатності прив’яжуть до середньої зарплати — Мінсоцполітики Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Виплати при втраті працездатності прив’яжуть до середньої зарплати — Мінсоцполітики

У межах реформи соціального страхування люди, які втратили працездатність через хворобу чи травму на роботі, отримуватимуть виплати не менше своєї середньої зарплати.

Про це в телеефірі повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

«У межах цієї реформи застрахованій особі, яка втратила здоров’я на роботі, ми будемо платити не менше середньої заробітної плати, яку вона отримувала під час своєї професійної діяльності», — наголосила Марчак.

Окрім фінансової підтримки, людям надаватимуть соціальні послуги одразу після втрати працездатності, не чекаючи оформлення статусу інвалідності.

«Ми одразу пропонуватимемо необхідні соціальні послуги. Наприклад, це може бути послуга догляду, допомога з прибиранням житла або закупівлею продуктів. Адже людина, яка пересувається на милицях і живе на п’ятому поверсі, не може самостійно ходити в магазин під час реабілітації», — пояснила вона.

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Також передбачено допомогу в адаптації до нових умов життя.

«Якщо через травму людина не зможе повернутися до попередньої роботи, ми допоможемо з пошуком нової або з перенавчанням ще на етапі реабілітації», — зазначила вона.

Укрінформ За матеріалами:

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