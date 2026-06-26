75% підприємців заявили про зростання доходів після впровадження цифрових оплат Сьогодні 13:05 — Фінтех і Картки

Відсутність безготівкових розрахунків призводить до втрати клієнтів

Близько 75% українських підприємців повідомляють про зростання обсягів бізнесу та доходів після впровадження цифрових способів оплати.

Про це заявив старший директор та керівник з розвитку комерційних рішень Visa для бізнесу в країнах Східної та Південно-Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу Антон Гурбан, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Відсутність безготівкових розрахунків призводить до втрати клієнтів

За словами Гурбана, результати дослідження свідчать, що цифрові методи оплати позитивно впливають на фінансові показники підприємств. Водночас близько 50% споживачів готові продовжувати здійснювати покупки онлайн за умови наявності звичного для них способу оплати.

«Водночас, з іншої сторони, треба зважати на очікування споживачів. Якщо подивитися на результати опитування, 83% продавців, які приймають тільки готівкову оплату, втрачали своїх покупців. Через банальну причині — просто не було достатньої кількості готівки, або взагалі не було готівки», — наголосив Гурбан.

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За його словами, опитування зафіксувало також намір 90% підприємців, які на сьогодні працюють виключно з готівковою формою, найближчим часом як мінімум підключити собі торговельний POS-термінал.

Онлайн-бізнес стикається з проблемами під час оплати

Гурбан також звернув увагу на проблеми в онлайн-сегменті, де семеро з десяти споживачів хоча б раз не завершували оплату через те, що «щось відбувалося з самою оплатою».

На думку експерта, це створює суттєві ризики втрати клієнтів, оскільки повернути їх до цієї торговельної точки чи на маркетплейс надалі є великим питанням.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що з 26 червня поточного року після внесення готівки в термінал перед завершенням операції необхідно буде ввести пароль, який буде приходити у SMS-повідомленні. Без введення відповідного коду транзакція не завершиться. Код може надійти також у вигляді дзвінка. На квитанції обов’язково буде зазначатися повний номер телефону платника.

Також ми писали , що підприємці в Україні зобов’язані забезпечити покупцям можливість безготівкової оплати. Однак у такому методі оплати є чимало переваг. Безготівкові розрахунки допомагають економити час, краще контролювати фінанси, підвищувати безпеку коштів і залучати більше клієнтів.

Завдяки банківським додаткам та онлайн-кабінетам можна у будь-який момент відстежувати доходи та витрати, контролювати надходження від клієнтів і партнерів та формувати фінансову звітність.

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