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75% підприємців заявили про зростання доходів після впровадження цифрових оплат

Фінтех і Картки
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Відсутність безготівкових розрахунків призводить до втрати клієнтів
Відсутність безготівкових розрахунків призводить до втрати клієнтів
Близько 75% українських підприємців повідомляють про зростання обсягів бізнесу та доходів після впровадження цифрових способів оплати.
Про це заявив старший директор та керівник з розвитку комерційних рішень Visa для бізнесу в країнах Східної та Південно-Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу Антон Гурбан, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Відсутність безготівкових розрахунків призводить до втрати клієнтів

За словами Гурбана, результати дослідження свідчать, що цифрові методи оплати позитивно впливають на фінансові показники підприємств. Водночас близько 50% споживачів готові продовжувати здійснювати покупки онлайн за умови наявності звичного для них способу оплати.
«Водночас, з іншої сторони, треба зважати на очікування споживачів. Якщо подивитися на результати опитування, 83% продавців, які приймають тільки готівкову оплату, втрачали своїх покупців. Через банальну причині — просто не було достатньої кількості готівки, або взагалі не було готівки», — наголосив Гурбан.
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За його словами, опитування зафіксувало також намір 90% підприємців, які на сьогодні працюють виключно з готівковою формою, найближчим часом як мінімум підключити собі торговельний POS-термінал.

Онлайн-бізнес стикається з проблемами під час оплати

Гурбан також звернув увагу на проблеми в онлайн-сегменті, де семеро з десяти споживачів хоча б раз не завершували оплату через те, що «щось відбувалося з самою оплатою».
На думку експерта, це створює суттєві ризики втрати клієнтів, оскільки повернути їх до цієї торговельної точки чи на маркетплейс надалі є великим питанням.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що з 26 червня поточного року після внесення готівки в термінал перед завершенням операції необхідно буде ввести пароль, який буде приходити у SMS-повідомленні. Без введення відповідного коду транзакція не завершиться. Код може надійти також у вигляді дзвінка. На квитанції обов’язково буде зазначатися повний номер телефону платника.
Також ми писали, що підприємці в Україні зобов’язані забезпечити покупцям можливість безготівкової оплати. Однак у такому методі оплати є чимало переваг. Безготівкові розрахунки допомагають економити час, краще контролювати фінанси, підвищувати безпеку коштів і залучати більше клієнтів.
Завдяки банківським додаткам та онлайн-кабінетам можна у будь-який момент відстежувати доходи та витрати, контролювати надходження від клієнтів і партнерів та формувати фінансову звітність.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ФінтехКартки
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