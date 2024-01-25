5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців — Finance.ua

5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців

Найпопулярнішою маркою авто з пробігом із США у 2023 році була Tesla Model 3. Українці придбали таких понад 3 тис. авто.

Про це повідомляє Укравтопром.

«Впродовж минулого року українці придбали майже 28,6 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 13,3% від всіх, вперше зареєстрованих у 2023 році вживаних авто», — сказано в повідомленні.

Найбільша частка з цієї кількості (47%) належить машинам з бензиновими двигунами. Третина — це електромобілі. По 7% припало на дизельні та гібридні авто. Автомобілям з ГБО належить 6%.

Середній вік привезених авто

Середній вік «американців» з пробігом, що у 2023 році поповнили український автопарк, становить 6 років.

Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США:

Tesla Model 3 — 3187 од.; Tesla Model Y — 1807 од.; Ford Escape — 1729 од.; Jeep Cherokee — 1614 од.; Volkswagen Passat — 1573 од.

Раніше Опендатабот повідомляв , що за 2023 рік в Україну імпортували 377 063 транспортні засоби. Це майже в половину менше, ніж у 2021 році: тоді в країну ввезли 735 956 транспортних засоби. Найпопулярнішою маркою авто серед усіх ввезених автомобілів у 2023 році став Volkswagen — 13.1%. На другому місці — Renault (9.2%), а п’ятірку лідерів завершують Skoda, Nissan та Audi.

Читайте також Які авто найлегше перевести на газ: перелік двигунів та моделей

За даними Укравтопрому, у 2023 році вперше в історії електромобіль — американська Tesla Model Y — очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі. Впродовж року Model Y була лідером продажу сім з 12 місяців, демонструючи свою незмінну популярність. Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав перше місце один раз.

Експерти Інституту досліджень авторинку писали , що впродовж 2023 року українці продавали в інтернеті вживані легковики сукупною вартістю понад 25,5 мільярда доларів США. Середня ціна легковиків, які пропонували до продажу в інтернеті у 2023 році, склала $5 700. Сумарне зростання за 12 місяців склало 9,1%.

Нагадаємо, програма страхування автомобіля каско захищає водіїв від фінансових втрат у випадку найтиповіших транспортних проблем. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.