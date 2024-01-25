5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців — Finance.ua

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5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців

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5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців
5 найпопулярніших вживаних авто з США серед українців
Найпопулярнішою маркою авто з пробігом із США у 2023 році була Tesla Model 3. Українці придбали таких понад 3 тис. авто.
Про це повідомляє Укравтопром.
«Впродовж минулого року українці придбали майже 28,6 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 13,3% від всіх, вперше зареєстрованих у 2023 році вживаних авто», — сказано в повідомленні.
Найбільша частка з цієї кількості (47%) належить машинам з бензиновими двигунами. Третина — це електромобілі. По 7% припало на дизельні та гібридні авто. Автомобілям з ГБО належить 6%.

Середній вік привезених авто

Середній вік «американців» з пробігом, що у 2023 році поповнили український автопарк, становить 6 років.

Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США:

  1. Tesla Model 3 — 3187 од.;
  2. Tesla Model Y — 1807 од.;
  3. Ford Escape — 1729 од.;
  4. Jeep Cherokee — 1614 од.;
  5. Volkswagen Passat — 1573 од.
Раніше Опендатабот повідомляв, що за 2023 рік в Україну імпортували 377 063 транспортні засоби. Це майже в половину менше, ніж у 2021 році: тоді в країну ввезли 735 956 транспортних засоби. Найпопулярнішою маркою авто серед усіх ввезених автомобілів у 2023 році став Volkswagen — 13.1%. На другому місці — Renault (9.2%), а п’ятірку лідерів завершують Skoda, Nissan та Audi.
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За даними Укравтопрому, у 2023 році вперше в історії електромобіль — американська Tesla Model Y — очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі. Впродовж року Model Y була лідером продажу сім з 12 місяців, демонструючи свою незмінну популярність. Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав перше місце один раз.
Експерти Інституту досліджень авторинку писали, що впродовж 2023 року українці продавали в інтернеті вживані легковики сукупною вартістю понад 25,5 мільярда доларів США. Середня ціна легковиків, які пропонували до продажу в інтернеті у 2023 році, склала $5 700. Сумарне зростання за 12 місяців склало 9,1%.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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