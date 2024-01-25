Які авто найлегше перевести на газ: перелік двигунів та моделей — Finance.ua

Які авто найлегше перевести на газ: перелік двигунів та моделей Сьогодні 02:32 — Технології&Авто

Які авто найлегше перевести на газ: перелік двигунів та моделей

Багато водіїв заради економії пального вирішують перевести свій автомобіль на газ. Розуміючи основні нюанси переведення свого автомобіля на ГБО, ви не витратите дарма гроші.

Річ у тім, що не всі автомобілі підходять для цього. У таких нюансах краще розуміються спеціалісти з газобалонного обладнання. Експерти з AUTO-Consulting розповіли, які двигуни найкраще підходять для ГБО.

Двигуни, які найкраще підходять для газобалонного обладнання

Одним з найкращих варіантів спеціалісти називають американський бензиновий двигун Duratec 25. Він працює відмінно на газі, і є дуже економний. А динаміка у такому випадку навіть не постраждає. Таким силовим агрегатом оснащені моделі американської компанії Ford — Escape та Fusion.

Другий чудовий варіант — Pentastar 3.6. Він встановлюється на безліч авто. Це зазвичай моделі таких виробників як американських та німецьких виробників.

Наступний варіант — це Volkswagen CBTA, CBUA, CCCA. Він дуже популярний на теренах України. Цей мотор встановлюється на Volkswagen Golf, Jetta, а також Beetle і навіть Passat. У роботі цього двигуна на газі не виявили жодних проблем.

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Також без проблем переводити на ГБО можна автомобілі з силовим агрегатом Nissan QR25ю Він встановлюється з 2001 року на моделі Nissan Rogue, Altima та Murano. Незважаючи на те, що двигун випущено понад 20 років тому, він і досі цінується на авторинку через якість та надійність.

Одним з кращих двигунів, які можна переводити на газ і не переживати, є Mitsubishi 4B11, 4B12. Його розробляли аж 5 компаній — Chrysler, Jeep, Dodge, Hyundai та KIA. На ньому газ працює стабільно і без проблем. Цими двигунами оснащені такі машини як Mitsubishi Outlander, Eclipse Cross, Outlander Sport та інші.

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