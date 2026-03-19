5 моделей українських дронів, які змінили правила війни в небі Сьогодні 18:31 — Технології&Авто

Україна змінює правила гри на ринку БПЛА

Українські інженери розробили низку дронів-перехоплювачів, які вже використовуються на фронті та привертають увагу іноземних замовників. Йдеться про відносно недорогі рішення, що здатні виконувати складні бойові завдання.

На тлі цього формується інтерес до українських технологій, а сам ринок стрімко розвивається.

Сьогодні сегмент безпілотників охоплює широкий спектр розробок — від базових моделей до складних систем із автономною навігацією. Саме рівень технологій визначає кінцеву вартість апаратів.

П’ять моделей, які вже використовують на фронті

За наявною інформацією, українські військові застосовують п’ять основних типів дронів-перехоплювачів. Чотири з них — розробки українських приватних компаній, ще одна створена у співпраці з британськими інженерами.

P1-SUN

Одна з найбільш помітних моделей — P1-SUN. Це гібрид квадрокоптера і ракети з вертикальним зльотом.

Після підйому дрон різко змінює траєкторію і може розганятися до 450 км/год. Він здатен уражати цілі на висоті до 5 км. Вартість — близько 1000 доларів, а корпус виготовляється за допомогою 3D-друку, що дозволяє швидко масштабувати виробництво.

Sting

Інший зразок — дрон Sting. Він призначений для перехоплення не лише ударних безпілотників, а й розвідувальних апаратів.

Дальність польоту сягає 37 км, а робоча висота — до 7 км. При цьому його вартість становить менше ніж 2000 доларів.

F7 Litavr

F7 Litavr належить до більш технологічних моделей. Він оснащений інерційною системою наведення, що дозволяє працювати без GPS.

Також дрон має тепловізор і може ефективно діяти вночі, уражаючи цілі прямим ударом або підривом у повітрі.

Merops і Octopus-100

Серед інших моделей Merops, створений за підтримки колишнього керівника Google Еріка Шмідта. Його вартість становить близько 15 тисяч доларів.

Ще одна розробка — Octopus-100. Деталі про нього не розголошуються, однак, за наявною інформацією, Об’єднані Арабські Емірати вже зацікавлені у закупівлі 5 тисяч таких дронів.

Чому дрони витісняють дорогу авіацію

Однією з ключових причин популярності таких рішень є їхня вартість. Дрони-перехоплювачі можуть коштувати від 2 до 4 тисяч доларів. Для порівняння, один бойовий виліт літака F-16 із використанням ракети та обслуговуванням може коштувати близько пів мільйона доларів для знищення аналогічної цілі. Крім того, для запуску дронів не потрібна складна інфраструктура.

