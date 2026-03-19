0 800 307 555
укр
Випробування в Україні ШІ для дронів: акції компаії злетіли на 1200%

Технології&Авто
12
Акції американської компаії Swarmer Inc., що спеціалізується на програмному забезпеченні для автономних роїв дронів, продемонстрували стрімке зростання після виходу на американський фондовий ринок. Технології компанії пройшли випробування в Україні.
Про це повідомляє Вloomberg, пише Дело.
За перші дві сесії вартість акцій компанії з Техасу збільшилася на понад 1200%. У середу котирування піднялися на 110% до позначки 65,04 долара, тоді як у вівторок зростання становило 520%.
Цей результат став найкращим показником для дебюту на ринку США за останній рік, поступившись лише минулорічному зльоту компанії Newsmax Inc.
Різке підвищення вартості акцій збільшило ринкову капіталізацію Swarmer Inc. майже до 800 мільйонів доларів. При цьому фінансові звіти компанії за 2025 рік демонструють низьку прибутковість.
Дохід за минулий рік склав лише 309 920 доларів, що на 6% менше порівняно з попереднім звітним періодом.
Такий розрив між реальними доходами та оцінкою вартості свідчить про високі очікування інвесторів від технологічного потенціалу підприємства.
Swarmer Inc. не займається виробництвом апаратного забезпечення, а фокусується на інтеграції штучного інтелекту для координації великих груп безпілотників. Платформа дозволяє розгортати автономні рої дронів, що діють як єдиний механізм.
Згідно з нормативною документацією, технологія вже пройшла випробування у реальних бойових умовах в Україні.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems