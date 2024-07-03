$38 мільйонів: АРМА вперше купує військові облігації за арештовану валюту — Finance.ua

$38 мільйонів: АРМА вперше купує військові облігації за арештовану валюту Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

$38 мільйонів: АРМА вперше купує військові облігації за арештовану валюту

Кабінет Міністрів погодив Агентству з розшуку та управління активами (АРМА) придбати військових облігацій на рекордну суму — майже 38 мільйонів доларів США.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Вона зауважила, що йдеться про 31 мільйон доларів США та 6,5 мільйонів євро арештованих коштів, які розміщуються на рахунках АРМА.

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«В подальшому дохід від військових облігацій, а це майже 4% річних від суми закуплених облігацій, буде скеровано до державного бюджету України. Ця сума може сягати 1,6 мільйонам доларів, що еквівалентно майже 64 мільйонам гривень», — розповіла Олена Дума.

Нагадаємо, АРМА розшукало активи українських підприємців, які підозрюються у несплаті податків на більше 100 млн гривень. За інформацією слідства, підприємці, під час здійснення господарської діяльності, ухилились від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах.

Економічна Правда За матеріалами:

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