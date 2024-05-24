3 найкращі середземноморські острови, де небагато туристів (фото) — Finance.ua

3 найкращі середземноморські острови, де небагато туристів (фото) Сьогодні 18:38

3 найкращі середземноморські острови, де небагато туристів (фото)

У літні місяці Європа спостерігає величезний потік туристів.

Деякі напрямки, як-от популярні іспанські острови Ібіца та Майорка, настільки переповнені туристами, що місцеві жителі організовують протести.

Про це пише traveloffpath.com

Тим часом інші популярні напрямки в Європі, такі як Афіни, Венеція та Париж, стикаються з подібними проблемами через надмірний туризм і масові натовпи влітку.

Надзвичайний рівень надмірного туризму не тільки засмучує місцевих жителів, але й створює неприємні враження для туристів.

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Які найменш людні місця

Частина Балеарських островів, поряд з Ібіцею та Майоркою, Менорка є менш відомою, гарною альтернативою цим багатолюдним напрямкам.

Менорка — це швидкий 1-годинний переліт з Барселони або 3,5-годинна поїздка на поромі (хоча з бюджетними авіакомпаніями, такими як Ryanair і Vueling, часто значно дешевше і швидше летіти, ніж сісти на пором).

Хоча останнім часом Балеарські острови б’ють туристичні рекорди, Менорка все ще бачить набагато менше туристів, ніж Ібіца та Майорка.

Корсика

Віддаляючись від Іспанії, ще одне чудове середземноморське місце, яке варто відвідати цього літа, — Корсика.

Цей великий острів розташований між Італією та Францією в Середземному морі, але належить французам.

Незважаючи на те, що Корсика є частиною Франції, вона здається ближчою до Італії в багатьох відношеннях — ймовірно, через те, що Корсика була частиною італомовної Республіки Генуя майже 500 років, поки не була передана французам у 1769 році.

Сьогодні Корсика — це фантастичний острів із чудовими пляжами, прекрасною природою та багатою історією та культурою.

Корсика знаходиться приблизно в 50 хвилинах польоту від Ніцци.

На острові є чотири аеропорти, і всі вони приймають рейси бюджетних авіакомпаній з різних напрямків Європи, включаючи багато міст Франції.

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За даними BudgetYourTrip, середня ціна готелю на Корсиці становить 94 долари за ніч, тому це також доступне місце (особливо порівняно з наддорогою та багатолюдною Французькою Рив'єрою!)

Іскія

Іскія є одним з найкращих недооцінених напрямків у Європі. Цей невеликий острів розташований біля узбережжя Неаполя, Італія, і не привертає уваги міжнародної спільноти, як сусіднє узбережжя Амальфі.

Незважаючи на те, що Іскія є популярним літнім місцем відпочинку для італійців, особливо тих, хто живе в Неаполі та його околицях, він все одно не здається надто переповненим туристами.

І ви ніде не знайдете сувенірних магазинів із завищеними цінами чи туристичних ресторанів-пасток, оскільки острів в основному обслуговує місцевий натовп.

Іскія славиться своїми термальними ваннами з водою. На острові також є неймовірні пляжі, чарівні маленькі містечка та прохолодні місця, як-от Арагонський замок.

На острові Іскія немає аеропорту, тому він ще не дуже відомий іноземним відвідувачам. Однак дістатися до Іскія легко, тому що це лише 50 хвилин їзди на поромі від Неаполя.

Згідно з даними BudgetYourTrip, середня вартість готелів на острові Іскія становить 98 доларів США за ніч.

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